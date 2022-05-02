裴洛西籲烏克蘭勿向惡霸屈服 亞速鋼鐵廠再度遭俄軍砲擊（不斷更新）

美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）造訪烏克蘭。（歐新社）

2022/05/02 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月2日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，已有100名平民從亞速鋼鐵廠疏散。但在百名平民疏散後，俄軍在當地時間1日晚間再度對亞速鋼鐵廠實施砲擊。

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＊聯合國人道事務協調廳發言人阿布瑞烏（Saviano Abreu）1日表示，聯合國證實亞速鋼鐵廠的安全通道行動正在進行，這項計畫有賴紅十字國際委員會和衝突雙方的共同合作。阿布瑞烏說：「現在，隨著行動持續進行，我們將不會透露更多細節，因為這可能危及平民和車隊的安全。」

＊與澤倫斯基會談後，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）召開記者會表示：「不要受惡霸欺負。如果他們製造威脅，你們絕不能退縮。這就是我的看法。我們是來作戰的，你們絕不能向惡霸屈服。」

＊俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）宣稱，解除國際對俄制裁是與烏克蘭和談的條件之一。對此，烏克蘭總統顧問的波多利亞克（Mykhailo Podolyak）1日否認此事，直言解除制裁從來沒放在雙方談判桌上。

＊俄羅斯與烏克蘭接壤的邊境地區別爾哥羅德州（Belgorod）1日又傳爆炸，據悉俄羅斯國防部在該州3個城市邊界的設施發生火災、濃煙沖天，甚至在數公里外也能看到。

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