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    亞速鋼鐵廠千瘡百孔 約20位平民成功撤離

    30日約有20名平民成功從鋼鐵廠撤離。圖為4月29日的亞速鋼鐵廠現況。（法新社）

    30日約有20名平民成功從鋼鐵廠撤離。圖為4月29日的亞速鋼鐵廠現況。（法新社）

    2022/05/01 07:40

    〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），遭到俄軍圍攻，近日烏俄雙方達成共識，允許平民從鋼鐵廠撤離。30日約有20名平民成功從鋼鐵廠撤離，但烏克蘭官員表示，目前仍有數百名平民在鋼鐵廠內。

    綜合外媒報導，烏克蘭亞速營副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）指出，烏俄雙方原訂30日早上6點停火，但直到上午11點為止才停火，不過烏俄雙方都遵守停火約定，讓平民從鋼鐵廠撤出。20名老弱婦孺透過撤離車隊疏散，預計將撤往札波羅熱（Zaporizhzhia）。

    帕拉馬爾強調，他們希望所有平民都能成功撤離，同時也要求俄羅斯除了對平民撤離做出保證之外，也要讓傷兵能從鋼鐵廠撤離。由於亞速鋼鐵廠近日遭到俄軍不斷砲轟，廠區內多棟建築被夷為平地，加上地下通道結構複雜，有部分平民藏身處可能在戰火中與鋼鐵廠主體結構斷絕聯繫。帕拉馬爾表示：「有些地下室我們也無法到達，我們無法得知那邊的人是否還活著，他們可能被困到無法抵達的深處。」

    俄羅斯媒體報導指稱，30日有25名平民離開亞速鋼鐵廠，其中包括6名14歲以下的兒童，但報導中並沒有說明這群人被帶往何處。

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