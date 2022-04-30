赫爾松居民強力反抗！ 俄軍建立親俄傀儡政權踢鐵板

根據烏克蘭情報單位掌握消息，由於赫爾松居民極力反抗，讓俄軍無法實現建立親俄傀儡政權的計畫。（美聯社）

2022/04/30 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部赫爾松地區（Kherson）遭俄羅斯軍隊佔領，當地由俄國扶植的政權企圖重演克里米亞、烏東兩州的劇本，要求赫爾松居民針對「獨立」舉辦公投。但根據烏克蘭情報單位掌握消息，由於赫爾松居民極力反抗，讓俄軍無法實現建立親俄傀儡政權的計畫。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）在官網指稱，俄羅斯總統普廷需要在5月9日之前證明他的成功，「他將盡一切努力舉行公投，並表示『赫爾松地區人民』已經宣布成立『赫爾松人民共和國』，並希望加入俄羅斯」，這將被視為俄軍在烏克蘭領土上的勝利之一，下一步可能是扎波羅熱以及敖德薩（Odesa）。

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烏克蘭國防部情報總局指出，俄軍在暫時佔領的烏克蘭領土上的策略是由執法機構對領土進行嚴格控制，並任命傀儡擔任地方政府領導人，他們將聽從克里姆林宮的所有指示，「但烏克蘭居民在赫爾松地區的反抗和境內反抗軍的作戰，導致克里姆林宮無法實現建立親俄傀儡政權的計畫」。

在赫爾松遭俄軍佔領後，俄方任命親俄烏克蘭官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）為當地傀儡政府的副主席，針對先前傳俄國想在該地區策動一場獨立公投，企圖建立「赫爾松人民共和國」，斯特雷穆索夫否認傳聞，宣稱這種事情不會在赫爾松發生，現在主要的任務是恢復該地區的經濟。

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