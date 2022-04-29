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    北海道知床觀光船確認沉沒120公尺深海底 打撈有難度

    聲納與水底攝影機拍攝到的影像證實，日本知床觀光船「KAZU 1」已沉沒海底。（圖擷取自網路）

    聲納與水底攝影機拍攝到的影像證實，日本知床觀光船「KAZU 1」已沉沒海底。（圖擷取自網路）

    2022/04/29 21:56

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本媒體29日報導，23日起失聯的北海道知床觀光船「KAZU 1」已確認沉沒，水底攝影機清楚拍攝到該船沉沒於120公尺深的海床，但打撈有其難度，恐曠日廢時且所費不貲。

    《朝日新聞》報導，日本海上保安廳表示，搜救人員在28日以聲納探測到「KAZU 1」位於120公尺深的海床上，地點是知床半島卡舒尼瀑布（Kashuni Falls，カシュニの滝）附近，即「KAZU 1」當初發出求救訊號處；日本海上自衛隊的水下攝影機拍攝到的畫面也證實，沉沒船隻的船身上寫有「KAZU 1」字樣。

    《每日新聞》指出，目前還不清楚能否將「KAZU 1」打撈上岸與進入船內搜索。按照規定，打撈沉船應由船公司負責，意即必須由負責營運「KAZU 1」的「知床遊覽船」安排；此外，日本海上保安廳特殊救難隊的潛水員的最大潛水深度為60公尺，但「KAZU 1」位於120公尺深處，若要打撈，可能得尋求外援。

    《朝日新聞》也說，100公尺以內的海中打撈工作，通常是先由潛水員潛入海中將纜繩固定於船身，再動用大型起重船將沉沒船隻吊起；但若水深超過100公尺，固定纜繩的工作就得交由水下機器人，意即打撈工作需要高度技術，恐曠日廢時且所費不貲，2014年沉沒的南韓客輪「世越號」的打撈工作，就花費超過100億日圓（約台幣22.65億元）。

    失蹤者方面，繼28日在知床半島東側的羅臼附近海域發現3人後，日本海上保安廳29日表示，俄羅斯海巡當局28日晚間與日方聯繫，表示俄國巡邏船曾在國後島西側海域發現1具身著救生衣、在海上漂流的遺體，但因天候不佳無法將之打撈上岸，該遺體隨後便失去蹤影。但俄方打撈起一只屬於「KAZU 1」乘客的背包。

    知床半島、羅臼與國後島相關位置，紅點為鄰近「KAZU 1」發出求救訊號與沉沒的卡舒尼瀑布。（圖擷取自Google Map）

    知床半島、羅臼與國後島相關位置，紅點為鄰近「KAZU 1」發出求救訊號與沉沒的卡舒尼瀑布。（圖擷取自Google Map）

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