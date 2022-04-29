軍情動態》憂俄抓狂？美、法核潛艦悄現蹤英海軍核武基地

本月27日，美國海軍（U.S. Navy）的印第安納號戰艦（USS Indiana）駛入英國蘇格蘭克萊德海軍潛艦基地。（圖擷取自@WarshipCam推特）

2022/04/29 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事爆發後，北約（NATO）及西方盟國無不戰戰競競，除透過提供武器、接收難民等方式提供援助外，更時刻緊盯俄軍動向。近日，軍事媒體披露，美國、法國的核潛艦，先後在英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的海軍基地現蹤。

據軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導，英國核潛艇武器存放點、位於蘇格蘭的英國皇家海軍（RN）克萊德海軍潛艦基地（HMNB Clyde），27日被目擊有一艘美國海軍（U.S. Navy）的印第安納號戰艦（USS Indiana）駛入。

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據報導，本月26日，法國海軍（French Navy）也有一艘紅寶石級攻擊核潛艇（Rubis-class submarine），悄悄進入克萊德海軍潛艦基地，但目前仍不清楚其具體艦種名稱，而英、法兩國，似乎皆未具體說明此事。

報導指出，克萊德海軍基地為英國皇家海軍大部分潛艇的所在地，包含了先鋒級彈道飛彈潛艦（Vanguard-class ballistic missile submarine）及機敏級（Astute-class）攻擊潛艇皆存放於此，而上述兩款艦種，也皆是以核子動力來推進。

另據軍媒《英國國防期刊》（UK Defence Journal）27日報導，美國海軍表示，印第安納號戰艦的停靠，是為了強化美、英之間的合作，同時展示美方的能力、靈活度及對北約盟國的持續承諾。

而英媒《泰晤士報》3月25日的報導則指出，普廷2月27日宣布國家戰略部隊（Strategic Force）進入特殊戒備狀態後，曾悄悄派遣數艘「核動力彈道飛彈潛艦」駛入北大西洋。

更有跡象顯示，自烏俄戰爭爆發以來，包含美國及英國在內的北約（NATO）國家，在水下的戰略動作，變得更加謹慎。

USS Indiana （SSN 789） Virginia-class Block III attack submarine coming into Faslane, Scotland - April 27, 2022 #ussindiana #ssn789



* photo courtesy of @SheilaLWeir pic.twitter.com/VDWCbMRHdi — WarshipCam （@WarshipCam） April 27, 2022

《戰區》指出，本月26日，法國海軍也有一艘紅寶石級攻擊核潛艇（Rubis-class submarine），悄悄進入克萊德海軍潛艦基地。（圖擷取自@ScotlandDX推特）

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