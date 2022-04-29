傳德準備禁運俄石油 美國會通過烏版「租借法案」（不斷更新）

美眾議院通過烏克蘭版「租借法案」及330億美元援助。（美聯社）

2022/04/29 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月29日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊《華爾街日報》報導，只要柏林有時間確保找到替代品，德國駐歐盟代表就不再反對對俄羅斯實施全面的石油禁運。

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＊美眾議院以417票同意、10票反對通過《2022烏克蘭民主防衛租借法案》。參議院已在三週前無條件通過，接著將直接送往白宮交由拜登簽署。眾院另通過拜登提出的330億美元（約新台幣9827億元）對烏援助經費，包括超過200億美元的武器、彈藥和其它軍事支援。

＊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問期間，俄國發射飛彈攻擊基輔。

＊美國總統拜登（Joe Biden）爭取國會同意再援助烏克蘭330億美元（約新台幣9750億元）。並將利用扣押俄羅斯富豪的財產補償飽受戰火蹂躪的烏克蘭。

＊烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）持續遭俄羅斯軍隊圍攻，烏國守軍在該城最後的據點亞速鋼鐵廠（Azovstal），當地時間27日遭遇俄軍入侵以來最大的一次空襲。俄軍先是出動7架「圖-22M」轟炸機（Tu-22M3）進行大規模空襲，之後疑似是蘇愷戰鬥機對亞速鋼鐵廠周遭地區進行約有50多次空襲。

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