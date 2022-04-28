威脅「送」核彈頭 俄官媒名主持：一顆薩爾馬特抹去一個英國！

有「普廷傳聲筒」之稱的索洛維約夫近日暗示政府應「送」一顆核彈頭到英國，引發熱議。圖為索洛維約夫與普廷合影。（法新社）

2022/04/28 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕為幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，各國軍援不斷，其中英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）更誓言要將俄軍全數趕出烏國。對此，俄官媒《俄羅斯第一頻道》（Russia-1）知名主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）竟暗示政府應「送」一顆核彈頭到英國，以報復他們對烏克蘭的支持。

根據《鏡報》報導，有「普廷傳聲筒」之稱的索洛維約夫，27日在節目上採訪俄羅斯聯邦航太總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）時，談到俄國今年將投入使用新型「薩爾馬特」重型洲際彈道飛彈（Sarmat RS-28）一事，竟語帶威脅地稱：「事實證明，一枚薩爾馬特意味著從地圖上抹去一個英國。」同時也以「粗暴」一詞來形容英國對烏克蘭的支持。

請繼續往下閱讀...

這不是俄羅斯首次以核武威脅世界。日前俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）就表示，北約軍援烏克蘭，實際上已經參與了這場戰爭，嗆聲全球別低估核衝突的巨大風險。

薩爾馬特由馬克耶夫火箭設計局（Viktor Makeyev）研製，俄羅斯開發此一飛彈的目的就是要取代前蘇聯的「撒旦」重型洲際彈道飛彈（R-36 Voevoda），因此西方世界也稱此飛彈為「撒旦-2」。據稱，薩爾馬特可攜帶10個重型或16個輕型分導式核彈頭，可瞄準數千公里外的美國或歐洲，是全球最大、射程最遠、可搭載核彈頭的飛彈之一。

羅戈辛表示，俄國將製造46枚薩爾馬特，第一枚預計今年下半年部署在莫斯科以東約 3000 公里的西伯利亞（Siberia）克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsk Territory ）。俄總統普廷本月20日親自監督薩爾馬特的試射，大讚該飛彈是俄軍發展先進武器系統的重大事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法