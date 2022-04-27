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    美稱俄國經濟軍事實力被削弱 俄放話打擊基輔決策中心（不斷更新）

    美政府指出，俄國的軍事、經濟實力已被削弱。示意圖。（歐新社）

    美政府指出，俄國的軍事、經濟實力已被削弱。示意圖。（歐新社）

    2022/04/27 09:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月27日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    *美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）指出，拜登政府支持美方把從俄國寡頭扣押的部分收益，直接轉給烏克蘭。

    *俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，有爆發第三次世界大戰的「真實」危險，並警告針對烏克蘭爆發核武戰爭的「重大」風險。烏總統澤倫斯基回應，俄羅斯無視核洩漏危機，將車諾比核電廠當作一個普通的戰場，可見俄根本無權將能源發展為核武，也不可以核武恐嚇全球。

    *美國國防部發言人柯比（John Kirby）指出，俄羅斯在入侵烏克蘭之後，軍事實力已被削弱，經濟也處於支離破碎的狀態，「我們希望俄羅斯以後再也無法威脅鄰國」。

    *俄政府指控英國「煽動」烏克蘭攻擊俄國領土，強調若是真的發生，俄國將打擊基輔的決策中心，即便有西方顧問在場也一樣。

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