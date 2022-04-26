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    俄羅斯歌手搭檔巡演 替烏克蘭難民募款

    俄羅斯饒舌歌手Noize MC等人在波蘭首都華沙舉辦反戰演唱會，台下數以百計的烏克蘭、白俄羅斯、波蘭等國群眾熱情參與。（法新社）

    俄羅斯饒舌歌手Noize MC等人在波蘭首都華沙舉辦反戰演唱會，台下數以百計的烏克蘭、白俄羅斯、波蘭等國群眾熱情參與。（法新社）

    2022/04/26 23:18

    〔中央社〕俄羅斯饒舌歌手Noize MC在波蘭首都華沙跳上一處燈光匯聚的舞台，迎接他的是來參加這場反戰演唱會的數百名群眾熱烈尖叫聲。

    法新社報導，Noize MC先是發表一段感人演說，譴責克里姆林宮對烏克蘭發動全面軍事行動，接著他朝群眾比出和平手勢。參與演唱會的群眾大多為烏克蘭人，但也有俄國與白俄羅斯聽眾。

    Noize MC告訴現場歌迷：「我會一直比這個手勢，直到我的雙手被反綁在背後。」他暗示在烏克蘭城鎮發現的俄軍暴行，例如在布查（Bucha）有屍體呈現雙手反綁姿勢。

    現年37歲、本名亞歷塞耶夫（Ivan Alexeyev）的Noize MC，和另一名俄羅斯流行歌手搭檔，在捷克、德國、拉脫維亞、立陶宛與波蘭等地演出，替超過520萬名被迫逃離家園的烏克蘭人募款。

    他和他的巡演夥伴、電音明星蒙娜多琪卡（Monetochka）舉辦的「和平之聲」（Voices of Peace）系列演唱會，至今已經替一個幫助烏克蘭難民的波蘭慈善團體募集了超過20萬歐元（約新台幣625萬元）。

    蒙娜多琪卡在表演前接受法新社訪問時表示：「我想要找到一個最有效的方式來發聲。」她身穿白色洋裝，梳著招牌2顆包包頭，在開始表演前以一首節奏詩嘲諷俄羅斯攻擊，逗樂了觀眾。

    23歲、本名吉迪莫娃（Liza Girdimova）的蒙娜多琪卡說：「我們找到一個方式，既可以做出改變，又可以短暫忘記罪惡感。」

    蒙娜多琪卡出生於俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）掌權前夕，有生以來都活在普廷的政權下。

    她的歌詞原本用隱喻方式訴說對俄羅斯社會發展的疑慮，但經過這2個月發生了改變。「我要直言戰爭，不用同義字」，暗指克里姆林宮用「特別軍事行動」指稱入侵烏克蘭。

    如同成千上萬對烏克蘭戰火感到震驚的俄羅斯人，蒙娜多琪卡在戰爭爆發後幾天內急忙離開俄國；也如同許多俄國人，她不知道何時能夠重返祖國。但在此同時，這些演唱會提供她某種程度的安定感。

    事情並非一帆風順，她表示曾遭遇來自烏克蘭人及一些歐洲人的「怒火」。「他們有權這麼做。」

    演唱會官網上的捐款大多來自俄羅斯，這給了蒙娜多琪卡一絲希望，這些錢也會被用於幫助難民。她表示，表演還令她和亞歷塞耶夫暫時「不去想俄國的命運」。

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