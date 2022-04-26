打算重演克里米亞劇本？ 傳烏南赫爾松擬舉行公投「被獨立」

有消息指遭俄軍佔領的赫爾松地區擬舉辦獨立公投。赫爾松俄軍陣地示意圖。（美聯社）

2022/04/26 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部赫爾松地區（Kherson）雖遭俄羅斯軍隊佔領，但當地市議會仍持續運作一段時間，不過26日有消息指出，25日晚間俄軍已完全控制市議會大樓，還準備重演克里米亞、烏東兩州的劇本，要求赫爾松民眾針對「獨立」舉辦公投。

根據《CNN》 報導，赫爾松市長柯里凱夫（Igor Kolykhaev）表示，當地時間25日晚間，俄羅斯武裝人員進入了市議會大樓拿走鑰匙，並替換了原本的警衛。隨後又有消息指出，在俄方指使下，赫爾松準備舉辦公投，要求民眾對其「獨立」進行投票。

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2014年2月，俄羅斯派兵入侵國際承認為烏克蘭領土的克里米亞半島，同年3月16日，克里米亞舉行類似公投，為俄羅斯吞併克里米亞提供了一個好藉口。此外，烏東頓內茨克、盧甘斯克兩州的分離主義政府也在2014年5月發起「自治」公投，要求加入俄羅斯聯邦，今年2月俄總統普廷（Vladimir Putin）宣布承認烏東兩州獨立，沒多久就派兵入侵烏克蘭。

而今俄羅斯打算照搬劇本，讓赫爾松地區成為「赫爾松人民共和國」，然後成為俄羅斯加盟共和國。對此，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛斥：「俄羅斯想在我們土地的某個地區舉辦一場虛假的『公投』，這跟莫斯科政府過去捏造侵略烏克蘭的其他理由一樣可恥！」

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