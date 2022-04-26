為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    打算重演克里米亞劇本？ 傳烏南赫爾松擬舉行公投「被獨立」

    有消息指遭俄軍佔領的赫爾松地區擬舉辦獨立公投。赫爾松俄軍陣地示意圖。（美聯社）

    有消息指遭俄軍佔領的赫爾松地區擬舉辦獨立公投。赫爾松俄軍陣地示意圖。（美聯社）

    2022/04/26 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部赫爾松地區（Kherson）雖遭俄羅斯軍隊佔領，但當地市議會仍持續運作一段時間，不過26日有消息指出，25日晚間俄軍已完全控制市議會大樓，還準備重演克里米亞、烏東兩州的劇本，要求赫爾松民眾針對「獨立」舉辦公投。

    根據《CNN》 報導，赫爾松市長柯里凱夫（Igor Kolykhaev）表示，當地時間25日晚間，俄羅斯武裝人員進入了市議會大樓拿走鑰匙，並替換了原本的警衛。隨後又有消息指出，在俄方指使下，赫爾松準備舉辦公投，要求民眾對其「獨立」進行投票。

    2014年2月，俄羅斯派兵入侵國際承認為烏克蘭領土的克里米亞半島，同年3月16日，克里米亞舉行類似公投，為俄羅斯吞併克里米亞提供了一個好藉口。此外，烏東頓內茨克、盧甘斯克兩州的分離主義政府也在2014年5月發起「自治」公投，要求加入俄羅斯聯邦，今年2月俄總統普廷（Vladimir Putin）宣布承認烏東兩州獨立，沒多久就派兵入侵烏克蘭。

    而今俄羅斯打算照搬劇本，讓赫爾松地區成為「赫爾松人民共和國」，然後成為俄羅斯加盟共和國。對此，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛斥：「俄羅斯想在我們土地的某個地區舉辦一場虛假的『公投』，這跟莫斯科政府過去捏造侵略烏克蘭的其他理由一樣可恥！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭官員：赫爾松市議會大樓已被俄軍控制
    2022/04/26 09:11

    烏克蘭官員：赫爾松市議會大樓已被俄軍控制
    烏軍報捷！ 摧毀赫爾松俄軍指揮所 至少2將領陣亡1重傷
    2022/04/24 06:20

    烏軍報捷！ 摧毀赫爾松俄軍指揮所 至少2將領陣亡1重傷

    黑科技再進化！未來褲成各女性救星
    證實「勝利日」關鍵時間點？烏克蘭遭俄軍佔領區出現「勝利旗」
    2022/04/21 14:27

    證實「勝利日」關鍵時間點？烏克蘭遭俄軍佔領區出現「勝利旗」
    怪！俄軍直升機撤離赫爾松 專家：烏南攻勢明顯受挫
    2022/03/24 23:58

    怪！俄軍直升機撤離赫爾松 專家：烏南攻勢明顯受挫

    一之鄉x8more 網友推母親節健康好禮
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播