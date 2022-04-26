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    拜登早已洩露對烏態度 網友：普廷太膨脹

    網友表示若非普廷太膨脹，否則烏俄戰爭早已結束。（路透）

    網友表示若非普廷太膨脹，否則烏俄戰爭早已結束。（路透）

    2022/04/26 22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭至今已來到第62天，俄方宣稱「第二階段」的任務啟動，力圖挽回前期的失利。有網友在PPT Military（軍武）板上討論，發現先前美國總統拜登對於俄羅斯入侵烏克蘭的態度，其實已經「不小心」洩題，然而俄羅斯方面沒有意識到，否則烏俄戰爭早已結束。

    有網友在PPT Military板以「如果俄軍第一階段進攻不打基輔」為題發文，表示「如果當初的作戰計畫沒有要拿基輔，是否進攻就會異常順利」，認為補給線會有比較多「營級戰術群」（BTG）可以維持，更可以發揮俄軍的實力。

    一名網友更整理拜登1月的發言，「如果俄國入侵烏克蘭，必將付出代價——但『代價』會有多嚴重？則要看他們的行為而定。如果是『輕微的侵略』那是一回事，我們會視狀況再決定哪些手段可出、哪些不可出；但如果他們真的全面入侵烏克蘭，俄羅斯必將遭遇天大災難。」

    其他網友則回文表示，「如果一開始戰略目標設定在把烏克蘭東西切成兩塊，現在第一階段說不定已經打完了」、「就普廷太膨脹了，畢竟之前拿克里米亞太順利了」、「如果有如果，布丁（普廷）就不會打了好嗎…」、「戰前失智老人不小心洩題 結果考生布丁作答還可以零分，真是了不起」。

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