中媒質疑西方軍援「火上加油」 澤倫斯基回應一次打臉中俄兩國

澤倫斯基（見圖）23日在烏克蘭首都基輔地鐵站召開國際記者會。（歐新社）

2022/04/26 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國迄今拒絕譴責俄國侵略行徑，日前中國官媒記者更當面質疑烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），稱俄羅斯認為烏克蘭向北約索取武器是「火上加油」，不利談判。對此，澤倫斯基正面回擊，「我們不在乎俄羅斯的想法」，還加碼嘲諷：「從戰爭一開始，俄羅斯就在提供我們武器了。」

澤倫斯基23日在烏克蘭首都基輔地鐵站召開國際記者會，中國《央視》旗下《中國環球電視網》（CGTN）記者周迦昕提出質疑：「俄羅斯認為，烏克蘭持續像北約成員要武器支援是『火上加油』，這被當作是，不利於雙方談判的因素。」希望澤倫斯基回應。

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對此，澤倫斯基正面回擊，「對於提供武器這點，我們一點都不在乎俄羅斯的想法」，他話鋒一轉接著嘲諷俄軍：「從戰爭一開始，俄羅斯就在提供我們武器了，你記得他們部隊落荒而逃，把戰車留下嗎？我們也很感謝他們提供武器。」

澤倫斯基這段精彩回應的影片在社群平台上瘋傳，不少網友大讚澤倫斯基狠狠打了中國記者一巴掌，中國網友也看不下去狠酸「這記者水平（水準）太差，自己不覺得尷尬嗎？」

《自由亞洲電台》也在推特指出，澤倫斯基在基輔的地鐵站召開記者會，「來自全世界多國記者均有參與，當大部分記者詢問澤倫斯基如何抵抗俄軍入侵，與及和談的進展和機會時，中國官媒CGTN記者問了不一樣的問題」。

中國公民記者陳秋實也在推特諷刺：「澤倫斯基只是曾經扮演過小丑（演員），而你們是貨真價實的小丑！」

中國《中國環球電視網》記者周迦昕提出質問：「俄羅斯認為，烏克蘭持續像北約成員要武器支援是火上加油，這被當作是，不利於雙方談判的因素。」希望澤倫斯基能對此做出回應。（圖取自推特）

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