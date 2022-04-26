皇室多有錢？西班牙國王公布財產總值 望走出父王醜聞陰影

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI，見圖）26日曝光總財產達260萬歐元（約台幣8138萬元），並希望藉此舉走出父王醜聞陰影。（路透資料照）

2022/04/26 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI，又譯菲利普六世）26日曝光總財產達260萬歐元（約台幣8138萬元），希望藉此舉終結自父王時代遺留下來的醜聞，讓西班牙皇室更加公開、透明。

據《路透》報導，西班牙國王菲利佩六世今（26）日發表聲明，曝光自身財產總價值約260萬歐元（台幣8138萬元），其中大部分為歐元存款、支票和證券，其餘少部分藝術品、古董及珠寶約佔30萬歐元（約台幣954萬元），但財產清單中並未列出任何不動產。

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西班牙皇室聲明也指出，國王的財產主要來源於過去25年來，扣除稅金和花費所剩餘的薪資。對此，菲利佩六世表示：「今天，在公民的合理要求之下，我們將以道德、倫理標準和模範，來引領未來的公眾生活。」

報導指出，菲利佩六世於2014年登基，當年其父王璜‧卡羅斯一世（Juan Carlos I）因捲入皇室稅務詐欺案，加上在西班牙經濟蕭條時選擇外出游獵大象等醜聞，黯然退位。

為了將皇室現代化並撇清自身與皇室醜聞的關係，菲利佩六世也剝奪了2名姐姐的皇室頭銜，同時宣布放棄繼承父親財產並取消父親的終身俸。

仍持有「名譽國王」（King Emeritus）頭銜的璜‧卡羅斯一世，在醜聞纏身的情況下，於2020年8月出逃阿聯並居住至今。

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