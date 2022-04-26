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    軍武百科》南韓全力發展國造潛艦 搭載潛射飛彈撼動亞洲

    南韓首艘「島山安昌浩」級（Dosan Ahn Chang-ho）潛艦「島山安昌浩號」。（法新社）

    南韓首艘「島山安昌浩」級（Dosan Ahn Chang-ho）潛艦「島山安昌浩號」。（法新社）

    2022/04/26 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓為了提升海軍實力，從1994年開始進行KSS-3計畫，建造柴油動力潛艦，計畫預計於2029年完成，屆時南韓將擁有27艘性能強大的潛艦，目前該計畫進行到階段一，第一艘KSS-3潛艦在去年8月正式服役，目前共三艘潛艦已經下水。

    綜合媒體報導，KSS-3系列潛艦又被稱為「島山安昌浩」級（Dosan Ahn Chang-ho），是由現代重工與大宇造船 （DSME） 負責建造，計畫共分成三個階段，並於2007年開始籌備工作，設計藍圖則是植基於德國知名的214級潛艦。

    報導指出，在KSS-3的三個建造階段中，每一個階段的規格都會加大，以第一階段來說，水上排水量為3300噸，第二階段預估為3600噸，到了第三階段大約為4000噸，此外技術層面也會隨著階段提升，例如第二階段將採用鋰離子電池提升動力，武器系統和聲納也將更為先進。

    KSS-3系列第一階段潛艦性能諸元：

    水上排水量：3300噸

    潛艦長度：83.5公尺

    航行速度：水上時速22公里，水下時速37公里

    乘員：50人

    艦載武裝：垂直飛彈發射系統、6枚「玄武」（Hyunmoo）潛射彈道飛彈、533mm魚雷發射器

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