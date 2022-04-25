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    不止Covid-19 科學家埋頭研製「通用冠狀病毒疫苗」

    與考里科·卡塔林（Karikó Katalin）共同發明信使核糖核酸（mRNA）技術的美國賓州大學醫學教授魏斯曼（Drew Weissman）。（歐新社）

    與考里科·卡塔林（Karikó Katalin）共同發明信使核糖核酸（mRNA）技術的美國賓州大學醫學教授魏斯曼（Drew Weissman）。（歐新社）

    2022/04/25 23:37

    〔中央社〕就在疫苗製造商急著撲滅新的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒時，一些科學家已設下更高的目標，力圖開發出一種通用的冠狀病毒疫苗，來對付任何未來的毒株，甚至有可能避免另一場全球大流行。

    自從研發首款Covid疫苗的競賽帶動新一代疫苗技術發展以來，科學界為開發泛冠狀病毒免疫（pan-coronavirus immunisation）做了許多努力。

    美國輝瑞（Pfizer）藥廠Covid疫苗所使用信使核糖核酸（mRNA）的技術先驅、賓州大學醫學教授魏斯曼（Drew Weissman），正在領導一個類似這樣的項目。

    他說，更新修正當前的疫苗以對付所有現存毒株（輝瑞本月稍早即宣布這樣的計畫），其麻煩在於「每3到6個月就會出現新的變種」。

    魏斯曼說，在原本僅試圖感染更多人逾兩年後，這種病毒現在開始特異性突變，以繞過人們藉施打疫苗取得的免疫力，很像流感不斷變化，需要每年更新注射疫苗一樣。

    魏斯曼告訴法新社：「這讓事情變得有點棘手，因為現在你正與病毒面對面作戰。」

    他的團隊正致力於開發一種泛冠狀病毒疫苗，他說截至目前該疫苗測試良好。

    他們正試圖找出「高度保留性抗原決定位定序」（highly conserved epitope sequences），即病毒中更不可或缺的部分，它們不能輕易突變，因為沒有它們病毒就會死亡。

    不過這並不容易。

    魏斯曼說：「我們可能在2或3年內研製出一種通用疫苗，但我們必須隨著時間推移對其進行改變，以保持領先於病毒。」

    Covid並非本世紀第一個由動物傳播給人類的冠狀病毒，2002年至2004年間造成近800人死亡的SARS以及2012年的中東呼吸症候群（MERS）都是。

    美國生物技術公司VBI Vaccines於2020年3月Covid-19疫情初期宣布其泛冠狀病毒疫苗計畫時，便針對所有這3種病毒。

    VBI醫學長迪亞茲-米托馬（Francisco Diaz-Mitoma）在解釋其前提時，將疫苗的每一種抗原比擬為3原色之一。

    該公司希望其疫苗不僅能為這3種病毒提供抗體，也能為「介於原色間的橙色、綠色和紫色等各種不同顏色」提供抗體。

    他告訴法新社：「換言之，我們正試圖教導免疫系統從一開始就能擴展視野，『看到』病毒的變種。」

    他說，到目前為止，VBI的疫苗已顯示頗具希望的結果，包括在蝙蝠和穿山甲身上，臨床研究有望在未來幾個月內開始，並於2023年初取得成果。

    杜克大學（Duke University）人類疫苗研究所所長海恩斯（Barton Haynes）領導的鐵蛋白奈米粒子（ferritin nanoparticle）疫苗研究工作，已獲得美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）資助。

    海恩斯告訴法新社，這種疫苗針對的是類似SARS的病毒，而不是MERS等更廣泛的冠狀病毒，已顯示對預防Omicron有效。

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