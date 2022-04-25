幫烏軍開天眼！ 美採購RQ-20「美洲獅AE」無人機援烏

RQ-20「美洲獅AE」無人偵察機便於攜帶又靈活，可由官兵以手擲方式升空。（取自AeroVironment官網）

2022/04/25 18:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國大舉軍援烏克蘭抗俄，除了提供「彈簧刀」（Switchblade）、以及專為烏軍打造的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）2款攻擊型無人機外，也將採購RQ-20「美洲獅AE」（Puma AE）小型偵察無人機，未來將用於援助烏克蘭，提升戰場偵監能力。

軍聞網站《military aerospace》日報導，美國陸軍承包指揮部（ACC）宣布與美國小型無人機系統（UAS）龍頭、總部設於加州的「空境」公司（AeroVironment），簽署1970萬美元（約新台幣57.4億元）合約，用於採購援烏所需的RQ-20「美洲獅AE」。AeroVironment也是「彈簧刀」無人機的開發製造商。

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RQ-20「美洲獅AE」可用於陸地與海上偵察任務，配備可變焦的Mantis i22 AE「螳螂」光電與紅外線（EO/IR）感測器，採用電池動力，最大續航時間達3.5小時，可由官兵以手擲方式升空，執行情監偵（ISR）與蒐集目標資料（targeting data）任務。不僅可在高海拔與炎熱氣候下使用，其堅固機身結構不需執行跑道起降，只需以攔阻網執行回收作業，具備優異的後勤操作性。

RQ-20「美洲獅AE」無人偵察機性能諸元：

製造商：美國空境公司（AeroVironment）

長度：2.2公尺

翼展：4.6公尺

最大起飛總重量：11.8公斤

飛行距離：15公里

滯空時間：210分鐘

RQ-20「美洲獅AE」未來將用於援助烏克蘭，提升戰場偵監能力。（取自AeroVironment官網）

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