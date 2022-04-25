烏克蘭提議舉行特別談判 拯救亞速鋼鐵廠受困軍民

2022/04/25 03:12

〔中央社〕烏克蘭當局表示，儘管俄羅斯總統蒲亭上週指示俄軍不須攻占烏軍在馬立波的僅存據點亞速鋼鐵廠，但俄軍仍持續炮轟；基輔已邀請俄方在當地舉行「特別談判」，以救出受困軍民。

烏國武裝部隊司令部在臉書（Facebook）發文表示，俄軍在亞速鋼鐵廠（Azovstal）一帶開火並發動「攻勢」，同時對民用基礎設施進行空襲。

請繼續往下閱讀...

馬立波（Mariupol）第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）在今天公布的受訪影片中稱，俄軍正透過空襲與砲彈猛烈轟炸鋼鐵廠。

鎮守廠內的伏林那說：「我們有不少人傷亡，情況嚴峻…許多人受傷，有些人性命垂危。我們的槍枝、彈藥、糧食、藥品都嚴重不足…情勢正迅速惡化。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）透過影片宣布，「我們已邀請俄方在亞速鋼鐵廠圍牆附近舉行一輪特別會談。」

阿列斯托維奇說，這一輪特別談判旨在達成馬立波的立即停火協議、連續多日開放人道走廊，以及釋放或交換受困在廠內的烏國戰士。

蒲亭（Vladimir Putin）上週宣布，俄軍將包圍亞速鋼鐵廠，但並無打算攻占這個據點。1110425

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法