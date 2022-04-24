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    俄重兵壓境 烏克蘭：北面部署伊斯坎德-M飛彈發射車

    烏克蘭軍方指稱，俄羅斯在離烏克蘭邊界60公里的貝爾哥羅德地區（Belgorod）處部署「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈發射器。圖為2021年9月俄軍在與白俄羅斯舉辦的Zapad-2021聯合演習中操作「伊斯坎德-M」飛彈發射車。（路透）

    烏克蘭軍方指稱，俄羅斯在離烏克蘭邊界60公里的貝爾哥羅德地區（Belgorod）處部署「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈發射器。圖為2021年9月俄軍在與白俄羅斯舉辦的Zapad-2021聯合演習中操作「伊斯坎德-M」飛彈發射車。（路透）

    2022/04/24 17:14

    〔中央社〕烏克蘭武裝部隊總參謀部今天表示，俄羅斯在離烏克蘭邊界60公里處部署了「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈發射器。

    烏克蘭武裝部隊在每天上午的最新戰報中說：「敵軍已調集額外部隊，增加貝爾哥羅德地區（Belgorod）的部隊數量。」

    「根據可取得的資訊，距離烏克蘭邊界60公里處已部署了伊斯坎德-M飛彈發射器。」

    但烏克蘭武裝部隊未進一步說明部署地點。

    路透社無法立即確認上述消息，莫斯科當局也未立刻做出回應。

    貝爾哥羅德市是俄羅斯貝爾哥羅德州的行政中心，位於與烏克蘭交界處北方。

    伊斯坎德是一套機動式彈道飛彈系統，北大西洋公約組織（NATO）的代號為SS-26岩石（SS-26 Stone），它取代了蘇聯的飛毛腿飛彈（Scud missile）。

    伊斯坎德系統的兩枚導引飛彈射程可達500公里，可攜帶傳統或核彈頭。

    俄羅斯22日宣布希望控制整個烏克蘭南部。基輔當局表示，這顯示莫斯科的目標大於之前宣稱的要讓烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。

    烏克蘭與西方國家形容這場進入第3個月的衝突是入侵、不正當的侵略戰爭。

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