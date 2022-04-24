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    自曝已10天沒從俄、白俄買煤！波蘭、烏克蘭簽署鐵運合作協議

    烏克蘭總理什米加爾（左）23日與波蘭總理莫拉維茨奇（右）會面，兩國簽署了一項加強彼此鐵路運輸的合作協議。 （圖擷取自＠Mateusz Morawiecki官方臉書）

    烏克蘭總理什米加爾（左）23日與波蘭總理莫拉維茨奇（右）會面，兩國簽署了一項加強彼此鐵路運輸的合作協議。 （圖擷取自＠Mateusz Morawiecki官方臉書）

    2022/04/24 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵已逾2個月，為了能減緩戰爭對烏國港口貿易的衝擊，烏國總理什米加爾（Denys Shmyhal）繼前往美國訪問後，接著轉赴波蘭，與總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）會面，兩國簽署了一項加強彼此鐵路運輸的合作協議。

    《半島電視台》報導，烏克蘭總理什米加爾23日抵達波蘭，於第二大城克拉科夫（Krakow）與波蘭總理莫拉維茨奇會面，雙方針對增加彼此鐵路運輸的議題上，簽署了一份合作協議，盼能降低俄國進犯烏克蘭後，對烏國港口貿易所產生的衝擊。

    莫拉維茨奇稍早透過臉書指出，波烏雙方一致認為，從俄羅斯貨幣盧布、債券及通膨狀況可以見得，目前對俄國所祭出的制裁是不夠的。因此，他們呼籲國際社會採取更加嚴厲的措施，阻止俄國對烏克蘭的侵略，並向烏國提供更多軍事援助。

    莫拉維茨奇認為，更嚴厲的新制裁，才能讓俄國停止對「侵烏戰爭」挹注資金，因此，波蘭及烏克蘭兩國，也敦促自由世界的各個國家，能盡早對俄國的石油、天然氣及煤炭實施禁運，同時，他更透露，波蘭已經長達10天並未從俄國及白俄羅斯進口煤炭。

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