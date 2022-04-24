明鏡周刊：中國疫情擴大 考慮引進德BNT疫苗

BNT疫苗。（法新社）

2022/04/24 06:45

〔中央社〕德國明鏡周刊報導，隨著上海等地疫情擴大，中國改變原先只用國產疫苗的立場，考慮引進德國BioNTech生產的BNT疫苗。

早在2020年3月、也就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，德國生技公司BioNTech即與美國輝瑞（Pfilzer）藥廠簽約研發疫苗，也與上海復星醫藥談好合作條件。

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2020年年底，這款採用信使核糖核酸（mRNA）新技術的疫苗獲美國和歐盟批准，成為西方國家最早上市的COVID-19疫苗。過去1年多來，BNT/輝瑞疫苗在世界各地大賣，在中國卻被卡關。

最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，其實BioNTech執行長吳沙忻（U?ur ?ahin）本人曾到上海談判，中方暗示願意批准，復星原本預期疫苗在去年6月上市。

不過，由於科興疫苗沒有獲得歐盟的許可，以及中國堅持自己研發信使核糖核酸疫苗，導致BNT疫苗至今無法獲得中國的批准。

報導引述知情人士指出，中方顯然將科興疫苗也獲得歐盟批准視為政治交易，對歐盟藥品管理局（EMA）堅持獨立審查、要求科興提供更多臨床數據不滿；歐盟專家要求檢查科興的工廠，也遭中方刁難。

既然科興疫苗沒有獲得歐盟的批准，BioNTech疫苗也無法在中國上市。

目前中國主要依賴自產的科興和國藥新冠疫苗。根據香港和馬來西亞的研究，中國疫苗對抗Omicron變異株的防護力和保護時效，明顯落後BNT疫苗。隨著上海等地疫情擴大，最近中國領導人似乎改變立場。

報導說，未來幾週，BioNTech將與中方代表展開談判。

知情人士表示，疫苗生產不是問題，只要北京點頭，BioNTech有能力供應全中國的需求。

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