謠言終結站》網傳烏克蘭安全局屠殺平民證據？查核平台：錯誤！

近日網傳影片宣稱，「烏軍屠殺平民與布查鎮發現的屍體一模一樣，嫁禍俄羅斯」訊息。對此，查核平台《MyGoPen》經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

2022/04/23 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發各界關注，網路上也充斥許多不實謠言。近日網傳影片宣稱，「烏軍屠殺平民與布查鎮發現的屍體一模一樣，嫁禍俄羅斯」、「烏克蘭安全局在逮捕和殘酷毆打烏克蘭平民的視頻証據」等訊息。對此，查核平台《MyGoPen》經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

《MyGoPen》 查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則影片，並搭配傳言宣稱「烏克蘭安全局正在第聶伯羅彼得羅夫斯克逮捕和殘酷毆打烏克蘭平民的視頻證據」，影片中可見，被抓的烏克蘭平民雙手被用白條反銬，該傳言更宣稱「與布查大屠殺的屍體特徵一模一樣」，並呼籲民眾大力傳播這段「真相」影片。

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針對網路傳言，《MyGoPen》將影片截圖反搜，結果顯示有許多俄文媒體的報導含有相同圖片，其中一個由俄羅斯政府控制的媒體《Телеканал 360°》報導，內文指出，網傳影片是記者Анатолий Шарий於2022年4月5日上傳至推特，該名記者為親俄反烏一派，烏克蘭安全局也曾於去年2月發佈新聞稿指控他犯有叛國罪、煽動種族或種族仇恨罪。

而烏克蘭安全局在2022年3月31日時就已經有在官方Facebook貼出相關事件照片，發佈貼文說明他們破獲了當地的一個恐怖份子集團，該集團不但襲擊烏克蘭部隊的一位領導人還勒索平民，根據烏克蘭法律將其拘留。

綜合上述內容，網傳影片為烏克蘭安全局在巴甫洛格勒地區逮捕恐怖份子的畫面，網傳描述為錯誤說法。

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