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    挑釁！會晤美訪團前 索國總理：選擇中國「站在歷史正確方」

    索國總理蘇嘉瓦瑞在首都荷尼阿拉（Honiara）為中國資助興建的國家體育場館主持開幕典禮。（法新社）

    索國總理蘇嘉瓦瑞在首都荷尼阿拉（Honiara）為中國資助興建的國家體育場館主持開幕典禮。（法新社）

    2022/04/23 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島與中國簽訂安全協議，國際社會高度擔憂，美國白宮印太事務協調官坎貝爾隨即率團訪索，當面警告若中國在當地建軍事設施美方將做出回應，然而就在與美外交訪團會面前，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）才剛宣稱，索國與中國的關係「站在歷史正確一邊」，挑釁意味相當濃厚。

    根據《澳洲人報》報導，在美國外交事務高級官員造訪索羅門群島前數小時，索國總理蘇嘉瓦瑞才在首都荷尼阿拉（Honiara）為中國資助興建的國家體育場館主持開幕典禮，他在典禮上表示，此體育設施是索中建立關係不到3年來第一個成果，顯示索羅門與中國的關係「站在歷史的正確一方」。

    蘇嘉瓦瑞進一步表示，該國在2019年選擇了中國，取代原本與台灣的外交關係，「是基於非常、非常好的理由」，他接著盛讚中國「在如此短的時間內，以信任、尊重與為我們這個小國實現可持續發展成果的基礎，建立了穩固的兩國關係」。

    美國白宮印太事務協調官康貝爾今日率領國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）、國際開發總署亞洲地區代理資深副助理署長哈特（Craig Hart）等高層官員訪問索國，當面告誡索國總理蘇嘉瓦瑞「若中國在當地永久駐軍或興建軍事設施，美國將做出回應」。

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