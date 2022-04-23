捐精男提供真槍上陣服務狂造55子 女顧客透露愛找他原因

戈迪和他捐精生出的孩子。（圖翻攝自IG）

2022/04/23 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕2019年時媒體曾經報導，美國有一位職業捐精男，當時他累積製造了25個小孩，3年過去了，如今捐精男生意仍相當好，已經製造出55個小孩。

《每日郵報》報導，這位捐精男叫做戈迪（Kyle Gordy），他的事業遍及美國、英國和歐陸，目前已經累積製造出46個孩子，另外有9個孩子還未出生，戈迪的捐精之路起於2014年，當時他有一名女同志好友，女子想要有自己的孩子，於是請戈迪捐精，自此之後捐精成了戈迪的志業，他平常認真照顧身體，保持精子的健康，捐精的方式除了人工授精外，還有真槍上陣。

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至於戈迪為何這麼受到顧客歡迎，有一位女顧客透露，一方面是因為戈迪過往的成功捐精經驗，另一個原因是戈迪的家世很好，家人有律師、工程師和科學家，顧客因此會認為戈迪的基因應該不錯。

戈迪表示，他跟媽媽們有建立一個群組，大家可以在群組裡分享孩子的照片，這些孩子都是同父異母的兄弟姊妹，戈迪認為他們就像是一個小家庭，這也讓他覺得比捐精給精子銀行好多了，他可以跟媽媽們成為朋友，也能看到自己孩子的成長。

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