戰鬼教官協訓烏軍！ 前美軍特戰軍官：俄軍比ISIS還糟糕

前美軍中央司令部特戰副指揮官米爾本赴烏克蘭協助訓練烏軍，他痛批俄軍虐殺平民暴行，比伊斯蘭國士兵還要糟糕。（圖取自andy milburn推特）

2022/04/23 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，各國持續軍援烏克蘭與協訓烏軍，曾指揮攻打激進組織伊斯蘭國（ISIS）的前美軍中央司令部特戰副指揮官米爾本（Andy Milburn）上校，日前赴烏克蘭協助訓練烏軍，他提到，烏克蘭人非常敏銳，很會運用無人機來偵查或攻擊，他也痛批，俄軍虐殺平民的暴行，比伊斯蘭國士兵還要糟糕。

米爾本2019年從美國海軍陸戰隊退役，曾參與2003年伊拉克戰事、2011利比亞撤離行動等任務，在2016年指揮攻打伊斯蘭國，他近日投書《新聞周刊》（Newsweek）表示，自己在3月12日前往烏克蘭撰寫戰事相關報導，事後應朋友相求，決定出馬協助訓練烏克蘭軍人。

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身為國際特種作戰部隊（SOF）協會全球特種作戰基金會成員的米爾本透露，他和一群英國、美國退役軍人創立「莫扎特集團」（Mozart Group），和烏克蘭軍方合作，本身不直接參加對俄戰事，而是幫忙訓練烏克蘭軍人，成員目前約有100人。

米爾本說，「莫扎特集團」成員實際作用可能很有限，但烏軍知道有英、美退役軍人相助，士氣都相當高昂，而他們協訓的烏克蘭人，從服役多年到沒拿過槍的女性都有，他也特別點出，烏克蘭人都相當敏銳，在運用無人機偵查或攻擊的能力可能比許多英、美軍人還要厲害。

米爾本指出，烏軍的士氣非常高，就算在首都基輔戰役激烈時也是如此，他話鋒一轉痛批俄軍虐殺平民的暴行，認為他交手過的伊斯蘭國士兵都比俄軍更有道德、更讓他尊重，直言從沒遇過像俄軍如此野蠻血腥、虐殺平民的對手。

'I'm a Former Marine Training Ukrainians—The Russians Are Worse Than ISIS' https://t.co/zXhBvOxGow — andy milburn （@andymilburn8） April 20, 2022

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