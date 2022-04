戰鬼教官協訓烏軍！ 前美軍特戰軍官：俄軍比ISIS還糟糕

2022/04/23 00:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,各國持續軍援烏克蘭與協訓烏軍,曾指揮攻打激進組織伊斯蘭國(ISIS)的前美軍中央司令部特戰副指揮官米爾本(Andy Milburn)上校,日前赴烏克蘭協助訓練烏軍,他提到,烏克蘭人非常敏銳,很會運用無人機來偵查或攻擊,他也痛批,俄軍虐殺平民的暴行,比伊斯蘭國士兵還要糟糕。

米爾本2019年從美國海軍陸戰隊退役,曾參與2003年伊拉克戰事、2011利比亞撤離行動等任務,在2016年指揮攻打伊斯蘭國,他近日投書《新聞周刊》(Newsweek)表示,自己在3月12日前往烏克蘭撰寫戰事相關報導,事後應朋友相求,決定出馬協助訓練烏克蘭軍人。

身為國際特種作戰部隊(SOF)協會全球特種作戰基金會成員的米爾本透露,他和一群英國、美國退役軍人創立「莫扎特集團」(Mozart Group),和烏克蘭軍方合作,本身不直接參加對俄戰事,而是幫忙訓練烏克蘭軍人,成員目前約有100人。

米爾本說,「莫扎特集團」成員實際作用可能很有限,但烏軍知道有英、美退役軍人相助,士氣都相當高昂,而他們協訓的烏克蘭人,從服役多年到沒拿過槍的女性都有,他也特別點出,烏克蘭人都相當敏銳,在運用無人機偵查或攻擊的能力可能比許多英、美軍人還要厲害。

米爾本指出,烏軍的士氣非常高,就算在首都基輔戰役激烈時也是如此,他話鋒一轉痛批俄軍虐殺平民的暴行,認為他交手過的伊斯蘭國士兵都比俄軍更有道德、更讓他尊重,直言從沒遇過像俄軍如此野蠻血腥、虐殺平民的對手。

'I'm a Former Marine Training Ukrainians—The Russians Are Worse Than ISIS' https://t.co/zXhBvOxGow