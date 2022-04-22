破紀錄！ 烏軍摧毀俄軍15個空中目標 創下開戰以來單日最高

刺針飛彈擊中俄軍直升機的瞬間。（圖擷取自ВМС ЗС України 臉書）

2022/04/22 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，「基輔之鬼」與其他烏國空軍的英勇奮戰的戰績在網路上瘋傳，烏克蘭空軍昨日更創下開戰以來單日摧毀空中目標數量的新記錄。

烏克蘭空軍今日在推特表示，昨日他們的防空部隊總共摧毀敵軍空軍目標15個，有3架戰機（Su-34、Su-35、Su-25）、3架直升機（Mi-8兩架、Ka-52一架），以及9架「鷹-10」（Orlan-10）無人機，是開戰以來單日最多。

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近日烏克蘭武裝部隊也在臉書PO出一段影片，可以看到影片中一架俄軍直升機正在空中緩緩飛行，接著一枚刺針飛彈從右下角飛出，精準的射擊到俄軍直升機，烏軍在貼文中表示，海軍陸戰隊成員摧毀了俄軍2架Mi-8直升機，可以看出俄國空軍是如何被烏軍所重創。

By the end of the day on April 21, 15 air targets were hit:



☑️ 3 aircraft （preliminary Su-34, Su-35, Su-25）;

☑️ 3 helicopters （two Mi-8 and one Ka-52）;

☑️ 9 OTR UAVs （Orlan-10）.#stoprussia

???????? Glory to the air defense!

Death to the occupiers! pic.twitter.com/0FizlqZLJ4 — Ukrainian Air Force （@KpsZSU） April 21, 2022

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