破紀錄！ 烏軍摧毀俄軍15個空中目標 創下開戰以來單日最高

2022/04/22 15:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,「基輔之鬼」與其他烏國空軍的英勇奮戰的戰績在網路上瘋傳,烏克蘭空軍昨日更創下開戰以來單日摧毀空中目標數量的新記錄。

烏克蘭空軍今日在推特表示,昨日他們的防空部隊總共摧毀敵軍空軍目標15個,有3架戰機(Su-34、Su-35、Su-25)、3架直升機(Mi-8兩架、Ka-52一架),以及9架「鷹-10」(Orlan-10)無人機,是開戰以來單日最多。

近日烏克蘭武裝部隊也在臉書PO出一段影片,可以看到影片中一架俄軍直升機正在空中緩緩飛行,接著一枚刺針飛彈從右下角飛出,精準的射擊到俄軍直升機,烏軍在貼文中表示,海軍陸戰隊成員摧毀了俄軍2架Mi-8直升機,可以看出俄國空軍是如何被烏軍所重創。

