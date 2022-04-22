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    美議員拜訪克什米爾 印度外交部：強烈譴責

    美國國會眾議員歐瑪（Ilhan Omar）於21日罕見地拜訪了由巴基斯坦控管的克什米爾部分地區，此舉動引起了印度方面的不滿。（路透）

    美國國會眾議員歐瑪（Ilhan Omar）於21日罕見地拜訪了由巴基斯坦控管的克什米爾部分地區，此舉動引起了印度方面的不滿。（路透）

    2022/04/22 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國會眾議員歐瑪（Ilhan Omar）於21日罕見地拜訪了由巴基斯坦控管的克什米爾部分地區，此舉引起了新德里當局不滿，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）批評這次的訪問，表示「美方的行為是需要受到譴責的」。

    根據路透社報導，美國史上首位穆斯林女性眾議員歐瑪，在21日訪問了由巴基斯坦控管的克什米爾部分地區，她表示，「並不相信美國國會與行政機關有充分討論克什米爾的問題」，並對媒體說美國應更加關注這個議題。

    早在這個月初，歐瑪便質疑美國政府不願抨擊印度莫迪（Narendra Modi）政府的人權問題，之後國務卿布林肯（Antony Blinken）才表示會增加監視印度侵犯人權的行為，這是華盛頓罕見地直接譴責新德里的人權問題。

    歐瑪拜訪巴基斯坦的消息一出，立刻引起新德里方面的反彈，印度外交部發言人巴格奇回應，歐瑪此舉侵犯了印度領土的完整性及主權，認為「美方的行為是需要受到譴責的」。

    自1947年從英國獨立以來，穆斯林占多數的克什米爾地區，一直以來都是印度和巴基斯坦之間緊張關係的源頭，這導致他們打了三場戰爭，過程中造成無數民眾的傷亡，至今仍未解決。

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