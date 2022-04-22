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    新武器來了！美證實提供烏克蘭百架「鳳凰幽靈無人機」

    烏克蘭持續接收美軍大量軍援。（路透）

    烏克蘭持續接收美軍大量軍援。（路透）

    2022/04/22 09:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國持續挹注烏克蘭軍備，金額已超過30億美元。美官方透露，最近一波軍援中，包含新揭露的「鳳凰幽靈無人機」（Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems），強調是一款相當適合在頓巴斯之戰使用的一次性自殺無人機。

    《衛報》報導，白宮當地時間週四宣布，新一波軍援品項包含超過121架的「鳳凰幽靈無人機」。五角大廈表示，這款無人機非常適合投入即將在烏東頓巴斯爆發的戰鬥，屬於一次性使用的攻擊型無人機，類似先前美方提供的「彈簧刀無人機」。

    五角大廈發言人柯比表示，「鳳凰幽靈無人機的研發極為符合烏克蘭在頓巴斯之戰的一系列需求。它能夠拍下一些戰場上的情況，當然，核心是著重在攻擊。」他還提到，幽靈無人機的訓練與彈簧刀類似，對於已接受過訓練的烏克蘭軍人來說很快就能上手。

    稍早有消息指，鳳凰幽靈無人機是美空軍為了烏俄戰爭在短時間內研發出來的武器，但柯比澄清，這款無人機在2月24日俄國發動入侵前就完成研發。此外，雖然幽靈無人機在性能上存在差異，但他無法透露細節，也不知道「鳳凰幽靈」這名字是怎麼來的。

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