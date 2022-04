內情不單純？俄國防部大樓起火 至少5死30傷

2022/04/22 00:13

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯普廷20日才宣布成功試射號稱「世上最強」的薩爾馬特(Sarmat)洲際彈道飛彈,沒想到位於特維爾市(Tver)的俄羅斯國防部第二中央研究所大樓21日突然發生大火,已知至少5死30傷。

綜合外媒報導,俄羅斯國防部第二中央研究所大樓在當地時間21日白天發生大火,初判火災源頭位於二樓,疑似因為老舊電線與塑膠造成大火,目前已知至少5人死亡、30人受傷,傳出大樓屋頂也因大火而坍塌。

從推特流出的影片可見,該棟大樓冒出大量黑煙,火勢相當猛烈,俄羅斯官媒塔斯社(TASS)報導指出,當地消防部門在中午獲報前往現場灌救,有部分傷者吸入了濃煙嗆傷,也有人因為從大樓跳下而受傷。

據悉,該研究所負責專職開發防空武器,也有製造導航、地面控制系統、航空飛行器的導引定位等,而俄羅斯主力飛彈伊斯坎德爾(Iskander)與S-400也是在該棟大樓所設計。

事實上,俄羅斯國防部才發聲明表示,該國軍方20日在俄國北部普列塞茨克太空發射場(Plesetsk Cosmodrome)成功進行薩爾馬特試射,並稱其為世界上威力最大,破壞目標距離最遠的飛彈,將大幅提高俄國戰略核武的戰力。

