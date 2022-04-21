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    烏軍還在奮戰！死守馬立波鋼鐵廠 亞速營宣布摧毀俄軍戰果

    亞速營今宣稱，過去兩天內他們摧毀俄軍3輛戰車、2輛步兵戰車和1輛裝甲運兵車。（圖取自切爾卡瑟國民兵團推特）

    亞速營今宣稱，過去兩天內他們摧毀俄軍3輛戰車、2輛步兵戰車和1輛裝甲運兵車。（圖取自切爾卡瑟國民兵團推特）

    2022/04/21 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯多次對駐守在馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭軍隊再次下達最後通牒、要求投降，俄國今宣稱已控制馬立波，城內僅剩亞速鋼鐵廠還在抵抗。亞速營今宣布，在過去兩天俄軍全面封鎖下，他們還摧毀了俄軍3輛戰車、2輛步兵戰車、1輛裝甲運兵車。

    俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）今向總統普廷匯報，聲稱已經「解放」馬立波，這是這次開戰以來俄軍最大成就，除了城內「亞速鋼鐵廠」仍在頑抗，其餘地區都已被俄軍控制，預估鋼鐵廠內還有約2000多名烏克蘭士兵不投降，大概還要3、4天才能完全佔領。

    對此，亞速營在官方推特宣稱，儘管情況極其艱困，但亞速營還是有打出成果，在過去兩天內摧毀俄軍3輛戰車、2輛步兵戰車和1輛裝甲運兵車。

    另外，亞速特種作戰獨立支隊「切爾卡瑟國民兵團」也在推特PO出士兵們的合照，表示亞速營士兵們持續守衛馬立波。

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