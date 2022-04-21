俄軍宣布控制馬立波 普廷下令封鎖鋼鐵廠：別讓一隻蒼蠅通過

俄羅斯宣布攻下了烏克蘭南部重要港口城市馬立波，俄國防部長紹伊古向總統普廷會報，僅剩鋼鐵廠還有抵抗。（路透）

2022/04/21 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯宣布攻下了烏克蘭南部重要港口城市馬立波（Mariupol），俄國防部長紹伊古（Sergei K. Shoigu）向總統普廷會報，稱已經控制馬立波，城內僅剩「亞速鋼鐵廠」（Azovstal）還在抵抗，普廷下令針對鋼鐵廠採取圍而不攻的戰術。

綜合外媒報導，俄國防部長紹伊古今在克里姆林宮向總統普廷會報，稱已經「解放」馬立波，為烏俄戰爭以來俄軍最大進展，除了「亞速鋼鐵廠」仍在抵抗外，其餘地區都已經控制，預估鋼鐵廠約還有2000多名烏克蘭士兵在底下頑抗，預期還要3至4天才能完全佔領。

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普廷聽聞後大喜，表示將對馬立波參戰士兵授予獎章，同時普廷向紹伊古下令取消對於「亞速鋼鐵廠」的強攻，他要求封鎖鋼鐵廠，「連一隻蒼蠅都不要讓牠通過」，再次勸降烏克蘭士兵，稱會尊重這些士兵，並為傷者提供治療。

21/4:Η πόλη είναι ελεύθερη, με εξαίρεση το Azovstal. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι όποιος καταθέτει τα όπλα θα έχει εγγυημένο δικαίωμα στη ζωή. Ζήτησε το Azovstal, να κυκλωθεί χωρίς εισβολή. Θα χρειαστούν 3-4 ημέρες για να πέσει.#Azovstal #Mariupol #Azov #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/fSImDDLQnb — Καθίκι （@KYTKYTKYTKYTKYT） April 21, 2022

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