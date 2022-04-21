證實「勝利日」關鍵時間點？烏克蘭遭俄軍佔領區出現「勝利旗」

圖為2019年11月7日俄羅斯閱兵式上出現的勝利旗。（美聯社）

2022/04/21 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，傳為俄羅斯總統普廷一己復興蘇聯盛世的政治野心，意見分析，5月9日「勝利日」應為戰事關鍵時間點，如今烏克蘭部分土地被俄羅斯佔領，傳有部分地區出現二戰蘇聯勝利旗幟。

根據《CNN》報導，1945年5月9日納粹向蘇聯正式投降，蘇聯紅軍在柏林國會大樓上懸掛一面蘇聯的「鐵鎚與鐮刀」紅旗，上頭寫有「白俄羅斯第1方面軍，第3突擊集團軍，第79步兵軍，庫圖佐夫二級勳章獲得者，伊德里茨第150步兵師」字樣。

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5月9日遂成蘇聯「勝利日」，該旗幟則被稱作「勝利旗」，如今依舊是俄羅斯重要節慶與標誌。俄羅斯通常會於紅場舉行閱兵儀式，並聆聽普廷演講慶祝。

本月19日，傳出烏克蘭被俄羅斯軍強佔的赫爾松首府城市「克爾米納（Kreminna）」的政府建物被懸掛勝利旗，另港口城市「格尼奇斯克（Henichesk）」地方議會大樓樓頂也被懸掛勝利旗。

此前，包括歐洲官員在內的意見分析，「勝利日」可能是這場戰役的關鍵時間點，俄羅斯可能預計在該日之前取得某種程度上的勝利，並在對自我施壓之下做出更多暴行，或者因時間壓力出現失誤。

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