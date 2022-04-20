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    挪威同性戀除罪化50年 政府終於正式道歉

    挪威政府1972年就已將同性戀關係除罪化，但政府直到今年50周年前夕才道歉。圖為2014年挪威首都奧斯陸歐洲同志驕傲遊行。（美聯檔案照）

    挪威政府1972年就已將同性戀關係除罪化，但政府直到今年50周年前夕才道歉。圖為2014年挪威首都奧斯陸歐洲同志驕傲遊行。（美聯檔案照）

    2022/04/20 23:50

    〔編譯管淑平／綜合報導〕挪威政府1972年就已將同性戀關係除罪化，不過，政府直到50年後，今年4月20日在同性戀除罪化50周年前夕，才正式為同性戀者過去被當做罪犯、遭起訴等待遇道歉。

    《法新社》報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）20日在一場與權益團體共同舉辦的公開活動上表示，「我要代表挪威政府，為同性戀民眾受到了被當成罪犯、被挪威政府起訴的待遇道歉」。

    挪威於1972年4月21日將同性戀除罪，1993年允許同性公民結合，2009年起允許同性婚姻享有與異性婚姻同等的權利與地位。根據政府資料，1902年到1950年間共有119名男子因與其他男子有性行為而遭定罪，同性戀入罪也助長社會上給予同志的污名。

    在斯托爾之後發言的文化與平權部部長、女同性戀者特雷特貝格斯圖恩（Annette Trettebergstuen）說，「這條法律摧毀了許多人的生活」。

    權益團體歡迎政府正式道歉，但點出仍有待改進之處，包括禁止轉化治療，立法允許第三性，以及改善提供跨性別者的照護服務等。同性、性別多元組織FRI主席耶斯特萬（Inge Alexander Gjestvang）說，「對我們許多人來說，這或許來得太晚也太少，我們知道許多人過去、現在也還是帶著沾染了污名的人生過日子。」

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