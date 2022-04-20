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    德軍庫存用盡？ 烏克蘭大使不滿：你們不是還有培訓用戰車可給

    烏克蘭駐德大使梅爾尼克表示，德總理蕭茲最新聲明在基輔引發極大的失望與痛苦，對烏克蘭來說，德國軍援有許多未解決的問題而不是答案。（彭博）

    烏克蘭駐德大使梅爾尼克表示，德總理蕭茲最新聲明在基輔引發極大的失望與痛苦，對烏克蘭來說，德國軍援有許多未解決的問題而不是答案。（彭博）

    2022/04/20 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在當地時間19日表示，德國聯邦軍隊的武器庫存已用盡，但提供資金和軍火商及其他國家合作，來提供烏克蘭更多武器，相關聲明引發烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）不滿，他認為蕭茲的言論在令基輔感到極大的失望與痛苦。

    綜合德國媒體報導，烏克蘭駐德大使梅爾尼克表示，蕭茲最新聲明在基輔引發極大的失望與痛苦，他稱非常歡迎德國願意提供額外資金但是，仍然對烏克蘭來說，德國軍援有許多未解決的問題而不是答案。

    梅爾尼克質疑德國聯邦軍隊的武器庫存已用盡的聲明令人費解，根據他的調查，德軍擁有400多輛「貂鼠式」（Marder）步兵戰鬥車，其中有100輛用於教學與培訓，這些車輛可以立即移交給烏克蘭，同時德軍還有約800輛「狐式 」（Fuchs）輪型裝甲車，大多數沒在使用，也能送往戰場，PzH2000自走榴彈砲也可以交付。

    梅爾尼克抱怨說，從德國軍火工業購買武器方面缺乏協調。對烏克蘭的優先事項給予的關注太少，他呼籲德國政府在這個關鍵問題上公開透明，而不是拐彎抹角，強調任何不必要的延誤都會導致更多人喪生。

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