擬與俄羅斯能源脫鉤 丹麥宣布增加北海天然氣開採量！

丹麥總理佛瑞德里克森19日宣布，丹麥短期內將增加其在北海的天然氣開採量，以減少對俄羅斯能源的依賴。（路透）

2022/04/19 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕作為領先歐洲各國，第一個宣布允許「公民參戰」助烏克蘭反抗俄羅斯的丹麥，今天（19日）又宣布短期內將增加其在北海的天然氣開採量，以減少對俄羅斯能源的依賴。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，丹麥一改過去在歐盟內的保守態度，展現力挺烏克蘭氣魄，2月28日宣布允許「公民參戰」助烏，上月初也宣布將提高國防預算，並於今年6月舉辦公投推翻先前不參與歐盟軍事戰備活動的決定。

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不僅如此，作為歐盟最大石油生產國，丹麥先前為兌現氣候承諾，2020年12月簽署協議，表示將終止在北海的新油氣探勘，預計2050年全面停止所有石化燃料的開採，當時獲綠色和平（Greenpeace）等環保組織大讚。但眼看俄羅斯未有停火打算，丹麥打算「暫時」停止協議內容，為的就是打擊俄羅斯的經濟命脈。

據《CNN》 報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天宣布，丹麥將在「有限的時間內」增加其在北海的天然氣開採量，以減少對俄羅斯的能源依賴，「丹麥的最終目標是擺脫俄羅斯的天然氣供應，我們相信在北海開採天然氣，比從普廷（Vladimir Putin）那裡買來天然氣更好！」

不過佛瑞德里克森強調，儘管暫時增加能源開採量，丹麥還是會致力於2050年以前結束所有在北海的開採計畫。

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