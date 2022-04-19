殺死超級細菌兼抗癌！ 地底發現罕見菌種可望製造驚人新藥

隨著超級細菌在「人擇」下不斷增強，新型抗生素的開發成為人類存續關鍵。（路透檔案照）

2022/04/19 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕具備多重抗藥性的超級病原體與惡名昭彰的癌症，每年都奪走無數條人命，科學家最新在土壤中發現一種罕見細菌能製造特殊物質，具有研發成新型抗生素與抗癌藥物的潛力。

最新發表在《美國國家科學院院刊》的研究報告中，科學家發現，藏在土壤中的罕見放線菌「Lentzea flaviverrucosa」（學名）會產生一種特殊的有機化合物分子，表現出類似於已知藥物的活性，有望被用於新型藥物的設計與開發。

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由於病原體擁有超強抗藥性的問題日益嚴重，在世界範圍內的許多地區，受到超級細菌感染已擠進死因排行榜中，對全球人類的健康與醫療成本構成威脅，而在找尋新藥的過程中，科學家注意到了放線菌「Lentzea flaviverrucosa」。

研究人員表示，「Lentzea flaviverrucosa」菌種本身具有不尋常的生物學特性，可推動產生意想不到的意想不到的化學物質，正如其他放線菌一樣，在人類設計藥物的過程中扮演了重要的角色。

報告顯示，這種放線菌的同一基因組可產生兩種不同的哌????分子，並與其他哌????類化合物一樣都帶有重要的藥理性質，人類可藉此設計開發出新式抗生素，或對治療某些癌症如卵巢癌、前列腺癌等等做出貢獻，醫療潛力巨大。

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