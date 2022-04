反攻馬立波！ 烏軍深入敵區伏擊丟手榴彈 俄軍敗退蜷曲躲牆後

2022/04/18 22:52

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭東南港口城市馬立波(Mariupol)被俄軍圍攻轟炸多日,當地烏軍不甩俄國發出最後通牒,決心死守到底,極右派民兵組織「亞速營」也PO出一段反攻俄軍的影片,亞速營士兵深入敵區伏擊,最後還丟擲手榴彈炸了不少俄軍。

亞速營今在官方推特PO出一段反擊俄軍的影片,並稱「馬立波的防守仍持續中。儘管敵人有著壓倒性的火力,亞速營戰士仍在反擊」。影片中可見,亞速營以無人機觀察俄軍動態,不到10名的士兵伏擊俄軍某區域,俄軍車隊疑似被攻擊,突然起火冒黑煙。

影片後段,2名亞速營士兵小心翼翼地接近俄軍車隊,並朝著一輛紅色廂型車丟擲手榴彈,紅色廂型車旁有多名俄軍士兵蜷曲躲在牆後,此時1名亞速營士兵慢慢接近圍牆,從容不迫地再丟了2顆手榴彈,第1顆精準地朝俄軍士兵身上丟下去,接著帥氣轉身離去,在無人機俯瞰之下,俄軍似乎只能坐以待斃。

‼️Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника, бійці полку АЗОВ проводять контратаку.



‼️The defense of Mariupol continues. Despite the overwhelming forces of the enemy, the AZOV Regiment fighters launch counterattack. pic.twitter.com/HOPpowRANV