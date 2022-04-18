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    反攻馬立波！ 烏軍深入敵區伏擊丟手榴彈 俄軍敗退蜷曲躲牆後

    「亞速營」PO出一段反攻俄軍的影片，亞速營士兵（紅圈處）深入敵區伏擊，往圍牆外丟擲手榴彈炸了不少俄軍（黃圈處）。（圖取自亞速營推特）

    「亞速營」PO出一段反攻俄軍的影片，亞速營士兵（紅圈處）深入敵區伏擊，往圍牆外丟擲手榴彈炸了不少俄軍（黃圈處）。（圖取自亞速營推特）

    2022/04/18 22:52

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南港口城市馬立波（Mariupol）被俄軍圍攻轟炸多日，當地烏軍不甩俄國發出最後通牒，決心死守到底，極右派民兵組織「亞速營」也PO出一段反攻俄軍的影片，亞速營士兵深入敵區伏擊，最後還丟擲手榴彈炸了不少俄軍。

    亞速營今在官方推特PO出一段反擊俄軍的影片，並稱「馬立波的防守仍持續中。儘管敵人有著壓倒性的火力，亞速營戰士仍在反擊」。影片中可見，亞速營以無人機觀察俄軍動態，不到10名的士兵伏擊俄軍某區域，俄軍車隊疑似被攻擊，突然起火冒黑煙。

    影片後段，2名亞速營士兵小心翼翼地接近俄軍車隊，並朝著一輛紅色廂型車丟擲手榴彈，紅色廂型車旁有多名俄軍士兵蜷曲躲在牆後，此時1名亞速營士兵慢慢接近圍牆，從容不迫地再丟了2顆手榴彈，第1顆精準地朝俄軍士兵身上丟下去，接著帥氣轉身離去，在無人機俯瞰之下，俄軍似乎只能坐以待斃。

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