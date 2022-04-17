莫斯科號沉沒效應？ 傳俄防長心臟病危 20名高級將領被捕

俄羅斯國防部長。（路透資料照）

2022/04/17 15:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦毀損沉沒，前方戰事不利，後方傳言又起。據流亡以色列的俄國前石油大亨涅夫茲林（Leonid Nevzlin）爆料，多日未現身的俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）因「非自然原因」心臟病發，情況危急，另外還有20位高級將領被捕。

涅夫茲林14日在臉書發文說，他從克里姆林宮的消息人士獲知，紹伊古突然心臟病發作，正在加護病房中，而且事有蹊蹺，病發恐非出於「自然原因」。他聲稱，紹伊古已經沒戲唱了，就算活下來，也只剩半條命。

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涅夫茲林進一步稱，約20位俄國高級將領涉嫌貪污10億美元（約新台幣291億）軍費而遭逮捕，這筆錢是普廷自2014年撥給軍方進行「閃電戰」（Blitzkrieg）的經費。

據英國《鏡報》報導，這些事態發展，顯示克里姆林宮試圖鎖定或清查潛在的政變策劃者。

不過涅夫茲林的說法尚未能得到證實。此前，紹伊古據報失蹤了近2週時間，俄國官媒3月24日終於播出他現身普廷總統主持視訊會議的畫面，但克里姆林宮發言人拒絕評論他被指健康出問題的報導，導致紹伊古下落疑雲仍舊揮之不去。

涅夫茲林曾經是俄羅斯最富有的人之一，2003年克里姆林宮企圖接管他的石油公司，被迫逃離俄羅斯。如今隨著莫斯科入侵烏克蘭，涅夫茲林以作為俄羅斯人感到慚愧，3月間宣布放棄俄羅斯公民身份。

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