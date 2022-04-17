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    基輔遭飛彈攻擊1死多傷 俄軍已8名將領陣亡（不斷更新）

    俄軍近期仍對烏克蘭境內各大城市進行遠程火力打擊。圖為基輔週邊村落一處飛彈殘骸。（路透）

    俄軍近期仍對烏克蘭境內各大城市進行遠程火力打擊。圖為基輔週邊村落一處飛彈殘骸。（路透）

    2022/04/17 08:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月17日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊俄羅斯聖彼得堡市長辦公室16日發表一份聲明，弔唁上週在烏克蘭戰死的俄羅斯第8軍團副司令佛洛夫少將（Vladimir Frolov），佛洛夫也成為此次烏俄戰事中死亡的第8位俄羅斯將軍。

    ＊俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦毀損沉沒，財經雜誌《富比世》烏克蘭版（Forbes）估計，俄軍因此損失7.5億美元，另有專家指出，以俄軍現在衰敗的狀況，可能無力負擔新軍艦的費用。

    ＊烏克蘭武裝部隊軍官斯蒂芬（Anatoliy Stefan）16日在推特與Telegram發文指稱，俄軍黑海艦隊大型登陸艦「薩托夫號」（Saratov）指揮官赫羅姆琴科夫（Vladimir Khromchenkov）3月24日被飛彈襲擊而受重傷，事後因傷重而在醫院死亡。

    ＊基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍16日的最新攻擊在基輔造成1人死亡和多人受傷。基輔東南部達尼茨基區（Darnyrsky）發生爆炸後冒出濃煙，俄國國防部指稱，俄軍利用高精準長程武器擊中那座軍備工廠。

    ＊《華盛頓郵報》16日披露，烏克蘭總統澤倫斯基最近一次與美國總統拜登通電話中，請求美國將俄羅斯列入支持恐怖主義國家。這項手段被前美國官員形容是「經濟上的核彈選項」。

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