僅花200元 購自跳蚤市場二手吉他竟是百年古董

日本有名網友僅用一張1000日圓，意外買到了極為珍貴的歷史文物。（圖擷取自@goro1002_uwcrew推特）

2022/04/16 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡從二手市場上購買物美價廉的商品，雖然大多是別人使用過、不需要而淘汰至二手市場上轉賣的物品，但如果眼力不夠的人，也可能就在不經意間把價值連成的古董流落至此，更讓一些幸運兒以低價買走它們。近日就有名幸運的日本網友，以1000日幣（約新台幣211元）的低價，買到了1把有百年歷史的珍貴吉他。

根據該名網友在推特上表示，自己於3月底時從東京某處二手市場購買了把二手吉他，當時商品標籤上僅註記販售價格與大約是在二戰前製造出來的資訊，除此之外就沒有更多的詳細說明，他試彈幾次後覺得這把老吉他品質維持的還不錯，就立即買了下來。

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不過就在他把吉他帶回家進行清理、修復時，意外從樂器內部黏貼的標籤上發現，這把吉他是日本知名百年樂器製造商，鈴木小提琴（鈴木バイオリン）的創辦人鈴木政吉所製作，網友很興奮地將發現PO文發到推特上，該家製造商得知此事後，也立即前往網友家中拜訪並做確認。

經過專業的鑑定人員細部鑑定後，確認這把吉他真的為創辦人鈴木政吉親手製作的樂器之一，製作時代歷史也比二手市場的推估還要來的悠久，大約是在距今100年前的日本大正時代。鑑定結果出爐後，讓網友驚呼自己真的非常幸運，居然能在偶然間獲得夢寐以求的古董樂器，自己日後一定會好好珍惜它。

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