「造神不能停」 上海印刷廠為習近平新書復工

傳出上海有出版社向當局申請緊急復工，以確保歌頌習近平政績的新書如期問世。（美聯社檔案照）

2022/04/16 05:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國上海市這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情來勢洶洶，當局採取停工、封城、普篩等嚴厲防疫措施，卻因執行混亂、手段粗暴引發廣大民怨。近日傳出有出版社向當局申請緊急復工，以確保歌頌習近平政績的《習近平上海足跡》一書如期面世。網友透過海外社群平台痛批當局只顧造神卻不管百姓死活，飽嚐飢餓滋味的上海人勢必想要「問候」習近平一家人。

自由亞洲電台（RFA）報導，疑似上海世紀出版集團的一份文件14日在社群平台上流傳，聲稱該公司書記黃強向中共上海市委宣傳部要求復工緊急，理由是「重點圖書」《習近平上海足跡》一書訂於4月25日發行上市，但印刷商本月初由於疫情被迫停工停產。為確保該書第一批15萬冊順利問世，出版商要求印刷廠必須在23日前配合完成印製工作，因此申請讓出版商於13日復工。

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消息曝光後隨即引發網友嘲諷，指習近平在上海人忍飢挨餓時，不忘為他們提供「精神食糧」。美國加州華裔牧師劉貽在「推特」發文：「感謝習大大，上海人民有福了，因為人活著不單是靠食物，而是靠習大大的書」。

經常在海外社群平台批評中共的「牆國蛙蛤蛤」表示，上海2500萬市民被鎖在家裡近3週，如今要求復工生產的不是食品，也不是藥物，而是這本「重要圖書」，相信所有飢困交迫的上海市民勢必會「非常暖心」、「感蒙聖恩」。

「牆國蛙蛤蛤」說，在習近平親自指揮部署下，上海不惜一切代價實現「動態清零」，對比當初的武漢更為泯滅人性；中國人民正經歷病毒不殺人，防疫政策反倒殺人的「魔幻日常」；小粉紅經常將「民主自由不能當飯吃」掛在嘴上，但若無民主自由，「關鍵時刻，你連飯都吃不上，獨裁者只會優先保障生產像《習近平上海足跡》這樣的『精神食糧』」。

據報導，中共中央黨校出版社出版的《習近平在上海》已於3月1日發行，該書一如此前吹捧習近平在浙江、福建、廈門等地政績的系列叢書，盛讚習近平2007年3月至10月擔任上海市委書記期間，有「豐富政治智慧、高超領導才能、勤勉工作精神、真摯人民情懷」，短短7個月時間便「迅速扭轉了當時上海的被動局面，為上海發展明確目標、指引方向，以發展實績獲得幹部群眾的高度認可和衷心擁護」。

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上海世紀出版集團傳出申請緊急復工，以確保歌頌習近平政績的新書如期問世。（取自牆國蛙蛤蛤推特）

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