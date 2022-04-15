「斷箭」危機！ 莫斯科號可能搭載核彈頭狀況不明

俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」已被證實沈沒。（歐新社檔案照）

2022/04/15 20:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國防部14日證實，在黑海起火爆炸的俄國海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，在拖回克里米亞途中因暴風雨沉沒。軍事分析家警告，莫斯科號上可能搭載了核彈頭，此事有可能構成「斷箭」事件，呼籲聯合國緊急調查。

英國《每日郵報》、《都市報》15日報導，烏克蘭軍事智庫「新地緣政治研究網」（The New Geopolitics Research Network）負責人薩穆斯（Mykhailo Samus）、「黑海新聞」總編輯克萊孟柯（Andriy Klymenko）、烏國媒體「國防快報」（Defence Express）14日都警告，莫斯科號遇襲時，艦上可能搭載了核彈頭，因此，該艦爆炸沉沒可能構成了「斷箭」事件，即發生與核武、核元件有關、但是無引發核戰危險的核武意外。

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「莫斯科號」上配備16枚「火山」（Vulkan）巡弋飛彈，這型飛彈可搭載傳統彈頭或者核彈頭，但是不清楚該艦是否每次出任務，都被要求須搭載這兩種彈頭。

薩穆斯說，「艦上可能有核彈頭，2枚」，不過，他說這些核彈頭有可能未裝備，而是存放在安全區，因此可能未在爆炸中受損。克萊孟柯也指出，其他未具名消息來源證實了艦上攜帶2枚核彈頭。「國防快報」報導，該報「訪問了專家，船艦設計者和海軍官員，都一致認為，莫斯科號在事發當時「確實有可能」艦上有核彈頭。

克萊孟柯呼籲聯合國展開緊急調查，確認沉沒位置、打撈艦上核彈頭，也敦促其他濱黑海國家，土耳其、羅馬尼亞、喬治亞和保加利亞，須堅持要求俄方說明，核彈頭下落、是否遭彈藥爆炸波及。

俄國國防部14日原本否認莫斯科號沉沒，到了晚間改口承認，該艦在拖回克里米亞塞凡堡時，「因為海上暴風雨」而沉沒，並指艦上起火是因「彈藥意外爆炸」引起。

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