糧產大省吉林上月就缺糧？ 韭菜灌爆央視留言區：沒有吃的了！

央視上月29日直播吉林防疫記者會時，大批中國網友灌爆留言區，直呼「沒有吃的了」，引起網友討論。（圖取自推特＿@iPaulCanada）

2022/04/15 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速升溫，重點疫區上海在長期封城之下出現缺糧窘境，民眾叫苦連天，引起各界關注。有網友就指出，央視上月29日直播吉林防疫記者會時，大批中國網友灌爆留言區，直呼「沒有吃的了」，引起網友討論，糧食大省吉林恐怕早已出現缺糧危機了。

根據《新唐人亞太台》12日報導，現在是春耕時節，然而中國糧食大省吉林省因疫情封城已逾一個月，烏俄戰爭更影響中國糧食進口，缺糧危機更是雪上加霜，如何確導防疫與春耕並行不悖是大難題，吉林省當地政府本月4日以來陸續發布文宣，允許欲符合檢疫相關條件的農民可返鄉進行春耕，多家官媒更口徑一致宣傳，疫情防控下仍要確保春耕無虞。

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報導指出，吉林省的土地資源在近二十年餘來，大量被當地政府用於商業開發，可用耕地持續減少，導致糧食自給率持續下降，中國去年進口糧食就高達1萬6453萬噸，糧食對外依存度達19.4%；俄烏戰爭的爆發也嚴重影響中國糧食供給。在此之前，中國從烏克蘭進口的大麥、玉米，各佔了中國進口總量的28%與29.7%。

另外，有網友指出，中國官媒上月29日在直播吉林省防疫記者會時，疑似忘了鎖住留言區，導致大批疑似來自吉林省的網友刷一排留言，「沒有吃的了」。

畫面引起網友熱議，有網友指出，長春當地新聞台直接關閉評論留言區，網友紛紛表示，「哪個區控制住了？評論區控制住了」、「解決提出問題的人」、「反了都反了！」、「老百姓没有吃的了！救命！」

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