李家超能力不如林鄭仍獲欽點 專家分析北京真實用意

有外媒刊文，指輿論普遍認為作風強硬的李家超「比林鄭月娥更差」，分析北京這次決定背後的考量與政治訊號。（歐新社，本報合成）

2022/04/15 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕本屆香港特首選舉提名截止，僅警界出身的李家超1人參選，獨獲欽點之姿如外界預期，有外媒刊文，指輿論普遍認為作風強硬的李家超「比林鄭月娥更差」，分析北京這次決定背後的考量與政治訊號。

《美國之音》刊文指出，按當前形勢，李家超將作為北京內定的唯一候選人，輕鬆當選港版國安法與新選舉制度實施後的第一任特首，輿論普遍認為，警界出身的李家超能力可能比林鄭還不如，但事實上他卻受到北京、香港建制派和香港4大地產商看好。

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有一派專家認為，李家超出身背景與能力未必是一般狀態下北京認可的特首候選人，但由於當前中國已深陷美中俄競局中，進入備戰狀態的北京當局，因而看上了李家超的背景，算是一種「捆綁的鬥爭性任命」，而非正常理性的任命。

這派觀點指出，李家超欠缺綜合香港行政管理能力，但他「帶槍」的背景，使得北京樂於用他治理香港，達到「全國一盤棋」的目標，以應對日益嚴峻的國際形勢。

香港榮休全國政協委員、金融專家劉夢熊則解讀，北京現已做好全面準備欲對美脫鉤，情況激化下甚至可能進入衝突、戰爭狀態，而對香港今後的特首安排將以全面戰爭做出準備，「一旦中央認為須升高對港控制甚至軍事管制，就會動用李家超以彌補國安漏洞」。

本屆香港特首選舉提名截止，僅警界出身的李家超1人參選，獨獲欽點之姿如外界預期。（法新社）

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