為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    李家超能力不如林鄭仍獲欽點 專家分析北京真實用意

    有外媒刊文，指輿論普遍認為作風強硬的李家超「比林鄭月娥更差」，分析北京這次決定背後的考量與政治訊號。（歐新社，本報合成）

    有外媒刊文，指輿論普遍認為作風強硬的李家超「比林鄭月娥更差」，分析北京這次決定背後的考量與政治訊號。（歐新社，本報合成）

    2022/04/15 16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕本屆香港特首選舉提名截止，僅警界出身的李家超1人參選，獨獲欽點之姿如外界預期，有外媒刊文，指輿論普遍認為作風強硬的李家超「比林鄭月娥更差」，分析北京這次決定背後的考量與政治訊號。

    《美國之音》刊文指出，按當前形勢，李家超將作為北京內定的唯一候選人，輕鬆當選港版國安法與新選舉制度實施後的第一任特首，輿論普遍認為，警界出身的李家超能力可能比林鄭還不如，但事實上他卻受到北京、香港建制派和香港4大地產商看好。

    有一派專家認為，李家超出身背景與能力未必是一般狀態下北京認可的特首候選人，但由於當前中國已深陷美中俄競局中，進入備戰狀態的北京當局，因而看上了李家超的背景，算是一種「捆綁的鬥爭性任命」，而非正常理性的任命。

    這派觀點指出，李家超欠缺綜合香港行政管理能力，但他「帶槍」的背景，使得北京樂於用他治理香港，達到「全國一盤棋」的目標，以應對日益嚴峻的國際形勢。

    香港榮休全國政協委員、金融專家劉夢熊則解讀，北京現已做好全面準備欲對美脫鉤，情況激化下甚至可能進入衝突、戰爭狀態，而對香港今後的特首安排將以全面戰爭做出準備，「一旦中央認為須升高對港控制甚至軍事管制，就會動用李家超以彌補國安漏洞」。

    本屆香港特首選舉提名截止，僅警界出身的李家超1人參選，獨獲欽點之姿如外界預期。（法新社）

    本屆香港特首選舉提名截止，僅警界出身的李家超1人參選，獨獲欽點之姿如外界預期。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港特首提名結束 僅「北京欽點」李家超1人參選
    2022/04/14 22:33

    香港特首提名結束 僅「北京欽點」李家超1人參選
    自由開講》不再演戲的中國：文人治港時代結束，武鬥派即將接管香港
    2022/04/11 09:17

    自由開講》不再演戲的中國：文人治港時代結束，武鬥派即將接管香港

    《華燈》半百男神太凍齡 竟靠老妝上戲
    中共中央屬意「黑警」任香港特首 預料僅1人參選
    2022/04/06 19:55

    中共中央屬意「黑警」任香港特首 預料僅1人參選
    香港特首傳收到白色粉末信 保安局長、警務處長也有
    2021/05/13 18:45

    香港特首傳收到白色粉末信 保安局長、警務處長也有

    低門檻電動自行車 疫情期間逆勢成長
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播