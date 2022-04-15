英國第2所台灣華語文中心揭牌 力推多元學習環境

2022/04/15 03:45

〔中央社〕英國第2所台灣華語文學習中心今天揭牌成立，提供多元的華語文學習及文化體驗。僑務委員會副委員長徐佳青說，僑委會成立的台灣華語文中心不僅提供優質學習環境，更是自由民主價值的交流平台。

徐佳青指出，期待台灣華語文學習中心協助拓展台英教育與文化交流，讓英國主流社會更認識台灣，促進台英雙邊關係更加緊密。

請繼續往下閱讀...

今天揭牌的台灣華語文中心由僑校「華園中文學校」（Chinese Learning Paradise）開辦，位於英格蘭東南部的肯特郡（Kent），目前招收18歲以上成人學習華語文及正體字。徐佳青、駐英國代表處僑務組組長陳世池、東肯華人協會（East Kent Chinese Community Group）會長陳景滔伉儷等人出席儀式。

華園中文學校校長曾芳嫻說，十分感謝僑委會在教師培訓、活動經費等方面的長期支持，讓她可盡心、放心地實現創校宗旨和教學理想：建立一個華語學習樂園。

曾芳嫻來自台灣，2019年創校不久即面臨COVID-19疫情衝擊。僑務組指出，經校方團隊努力，學校成功全面實施線上教學，教學品質有目共睹，因此在疫情趨緩、恢復實體教學後，學生人數很快就成長至原本的3倍。

僑委會去年9月在倫敦成立英國第一所台灣華語文學習中心，由僑校「華夏中文學校」開辦，學員的年齡層橫跨學齡前孩童至「樂齡」成年人。昨天前往實地瞭解後，徐佳青高度肯定學習中心的經營成效。

徐佳青1日起訪問歐洲，視察各台灣華語文學習中心。以德國為起點，她陸續走訪比利時、法國和愛爾蘭，英國是第5站，接著將訪問奧地利、匈牙利等國，預計20日返抵台灣。

她昨天晚間與英國僑界及台商代表近30人在倫敦餐敘，並就僑務交換意見，駐英國代表謝武樵也率員出席。

徐佳青在餐會開始前致詞表示，僑委會去年9月起在歐美陸續設立共45所台灣華語文學習中心，美國、歐洲地區分別為35所、10所。雖然在歐洲的台灣華語文學習中心總數較少，但考量在美僑民總計近100萬人，而整個歐洲地區僅4萬多人，以人口比例而言，在歐僑民的參與感可能更高。

受限於疫情，部分在英國的僑民已超過2年未返台。徐佳青透露，台灣的疫苗和藥品儲備充分，今年夏天是否能解除多數防疫限制，值得期待。（編輯：楊昭彥）1110415

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法