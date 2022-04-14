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    拯救馬立波！烏外長求援：須在數日內取得武器

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba，見圖）14日向國際求援表示，若要解救遭俄軍圍城屠殺的馬立波（Mariupol），則需要更快速的軍武支援。（歐新社4月7日資料照）

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba，見圖）14日向國際求援表示，若要解救遭俄軍圍城屠殺的馬立波（Mariupol），則需要更快速的軍武支援。（歐新社4月7日資料照）

    2022/04/14 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第50天，烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）14日向國際求援表示，若要解救遭俄軍圍城屠殺的馬立波（Mariupol），則需要更快速的軍武支援。

    綜合外媒報導，俄羅斯圍攻馬立波已逾40天，烏克蘭外交部長庫列巴今（14）日於基輔會見愛爾蘭外交部長兼國防部長柯伏尼（Simon Coveney）時表示，如果要解救遭圍城曠久的馬立波，則需要在數日之內獲得額外的軍援。

    庫列巴說：「馬立波的情況相當危急，每每聽聞那裡傳來的消息都令人極度痛心。我們已經竭盡所能地幫助該城平民以及衛兵，但如果要從圍城中解救馬立波，我們需要更多的武器，也正在和國際夥伴們合作取得。」

    庫列巴也強調，「如果烏克蘭沒有在數日內，而非數週內，獲得必要的武器，那就會有更多的平民受害，俄軍將對烏克蘭的村莊、城市和人民實施更多的暴行。」

    《BBC》先前也曾報導指出，目前有越來越多跡象顯示，俄羅斯可能即將全面攻陷馬立波，而馬立波的宿命，對烏抗俄戰爭的新階段而言至關重要，一旦馬立波失守，俄軍將在俄國本土、烏東佔領區、馬立波、克里米亞半島之間通行無阻。

    據悉，14日稍早拜登已宣布將給予烏克蘭額外8億美元（約新台幣232億）的軍援，其中首次包括了榴彈砲。此外，美國也將擴大與烏克蘭軍方的情報分享，希望扭轉烏東和克里米亞半島的局勢。

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