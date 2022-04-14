為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港特首提名結束 僅「北京欽點」李家超1人參選

    香港特首選舉提名期截止，僅前政務司長李家超1人參選。（歐新社）

    香港特首選舉提名期截止，僅前政務司長李家超1人參選。（歐新社）

    2022/04/14 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首選舉將至，提名期今天（14日）截止，香港選舉事務處僅接獲前政務司長李家超的提名；換言之，這次香港特首選舉僅有李家超1人參選。現年64歲、警界出身的李家超作風強硬，外界早已預料他將是北京政府欽點的香港特首不二人選。

    綜合港媒報導，香港特首參選人提交提名表格的時間於今天下午5點截止，香港選舉事務處僅接獲李家超的表格。候選人資格審查委員會將在7天內刊登公告，宣布獲得有效提名的候選人。

    香港特首選舉訂於5月8日舉行，4月3日至16日為提名期，但由於明、後天都是香港的假期，因此提名期限為今天下午5點。

    李家超6日宣布辭去政務司長職務，投入特首選舉。北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）當天已約談多名選舉委員，聽取選舉安排；有選委被告知，這次特首選舉將只有1名參選人。中國半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳也說，李家超是北京政府眼中的「不二人選」。

    香港特首由大多數是親中派的1500名選舉委員如走過場般選出，李家超將成為20年來首位沒有對手的參選人。香港輿論認為，李家超被北京欽點為特首參選人，與他對「反送中」運動及「港獨」問題作風強硬、取得北京信任有關；由李家超擔任特首，亦符合北京近年來對香港問題的強硬立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港政府換屆 分析：港成中國與國際鬥爭陣地
    2022/04/09 13:34

    香港政府換屆 分析：港成中國與國際鬥爭陣地
    李家超參選香港特首 陸委會：北京一手操控
    2022/04/07 19:37

    李家超參選香港特首 陸委會：北京一手操控

    假貨流竄殃及癌末姊 余祥銓直播對決
    中共中央屬意「黑警」任香港特首 預料僅1人參選
    2022/04/06 19:55

    中共中央屬意「黑警」任香港特首 預料僅1人參選
    自由說新聞》比林鄭還要糟糕？中共傳屬意「黑警」接港特首
    2022/04/04 16:33

    自由說新聞》比林鄭還要糟糕？中共傳屬意「黑警」接港特首

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播