香港特首提名結束 僅「北京欽點」李家超1人參選

香港特首選舉提名期截止，僅前政務司長李家超1人參選。（歐新社）

2022/04/14 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首選舉將至，提名期今天（14日）截止，香港選舉事務處僅接獲前政務司長李家超的提名；換言之，這次香港特首選舉僅有李家超1人參選。現年64歲、警界出身的李家超作風強硬，外界早已預料他將是北京政府欽點的香港特首不二人選。

綜合港媒報導，香港特首參選人提交提名表格的時間於今天下午5點截止，香港選舉事務處僅接獲李家超的表格。候選人資格審查委員會將在7天內刊登公告，宣布獲得有效提名的候選人。

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香港特首選舉訂於5月8日舉行，4月3日至16日為提名期，但由於明、後天都是香港的假期，因此提名期限為今天下午5點。

李家超6日宣布辭去政務司長職務，投入特首選舉。北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）當天已約談多名選舉委員，聽取選舉安排；有選委被告知，這次特首選舉將只有1名參選人。中國半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳也說，李家超是北京政府眼中的「不二人選」。

香港特首由大多數是親中派的1500名選舉委員如走過場般選出，李家超將成為20年來首位沒有對手的參選人。香港輿論認為，李家超被北京欽點為特首參選人，與他對「反送中」運動及「港獨」問題作風強硬、取得北京信任有關；由李家超擔任特首，亦符合北京近年來對香港問題的強硬立場。

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