美媒開戰前神預測！若有決心加運氣 烏「海王星」可擊沉俄艦

烏克蘭國產「海王星」反艦飛彈強化海岸防衛能力。（美聯社）

2022/04/14 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員聲稱，海軍13日以「海王星」反艦飛彈（Neptune missiles）擊中俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦（Moskva missile cruiser），俄軍僅稱艦上彈藥爆炸，全員棄船，消息一出震撼各界，有網友發現在今年1月就有美國媒體大讚「海王星」性能，認為有機會擊沉俄黑海艦隊。

美國媒體《富比士》（Forbes）在今年1月曾刊登一篇介紹「海王星」反艦飛彈的文章，文章表示8年前的克里米亞事件後，烏克蘭對自身國防進行了評估，認為與其建立一支傳統海軍與空軍跟俄羅斯對抗，不如發展飛彈和無人機，除了價格相對便宜外，也符合烏克蘭本身的防禦立場。

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烏克蘭早在2013年就開始研發這種飛彈，並在2018年完成了第一次試射，海王星是一款次音速反艦飛彈，最低飛行高度約3公尺，可掠海飛行約280公里，每組發射陣由6輛發射車搭配24枚飛彈組成，搭配為海王星特別研發的Mineral-U雷達，能夠偵測到500至600公里內的船艦。

烏國海軍使用新型的TB-2無人機發現俄軍艦，Mineral-U雷達獲得穩定座標後，關閉電源，減少被發現的可能性。飛彈會飛到目標區域，然後啟動自己的導引裝置，鎖定50公里內範圍內目標船隻攻擊。

去年11月卸任的烏克蘭國防部長塔蘭（Andrei Taran）就讚「海王星」稱為該國「新一代武器」之一，將「加強威懾潛力，增加烏克蘭在海上的影響力。」而這項裝備的最大不確定因素是數量，如果烏克蘭海軍沒有足夠的「海王星」飛彈，很難躲避開戰之初的攻擊，以及足夠的飛彈穿透俄軍防禦。

最後文章強調，這是一個龐大的反艦武器庫，如果運氣好，再加上決心，可以擊沉整個俄羅斯黑海艦隊，但除非基輔顯著加快飛彈的生產、交付，以及操控人員培訓，否則在俄軍開戰當下，「海王星」部隊可能僅有一小部分具備戰鬥能力。

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