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    「沈可婷」登Google熱門搜尋 與5年前8死8傷「蚊車黨」車禍有關

    馬來西亞有青少年熱衷於危險騎乘改裝腳踏車，更自詡為「飛人軍」，在行駛狀態中將身體挺直成一字型，靠龍頭與座墊支撐上半身，相當危險。示意圖，與新聞事件無關。（翻攝IG）

    馬來西亞有青少年熱衷於危險騎乘改裝腳踏車，更自詡為「飛人軍」，在行駛狀態中將身體挺直成一字型，靠龍頭與座墊支撐上半身，相當危險。示意圖，與新聞事件無關。（翻攝IG）

    2022/04/14 15:04

    〔即時新聞／綜合報導〕「沈可婷」這個名字今日登上台灣的Google熱門搜尋榜，原來，這和2017年一起嚴重死傷車禍事故相關；事發當日凌晨，女性汽車駕駛沈可婷在斜坡與一群危險騎乘腳踏車的青少年相撞，造成8死8傷。沈可婷原本被判無罪，但案件在13日逆轉，沈可婷被改判6年有期徒刑，不少馬來西亞民眾為她抱屈。

    綜合媒體報導，馬來西亞有青少年熱衷於危險騎乘改裝腳踏車，更自詡為「飛人軍」，在行駛狀態中將身體挺直成一字型，靠龍頭與座墊支撐上半身，並且經常在深夜群聚以此姿勢飆車。這種改裝車多數沒有剎車裝置，不僅造成自己危險，也影響他人用路安全，人贈外號「蚊型腳車」、「蚊車黨」，比喻如蚊子般擾人。

    2017年的2月17日凌晨3時半許，有30名蚊車黨在新山公路上飆車，天色昏暗影響視線，時年22歲的沈可婷在返家途中行經當地彎道斜坡，不慎與蚊車黨發生碰撞，當時許多人棄車逃逸，6人當場死亡，2人在送醫途中不治，該案被馬媒及輿論稱為「蚊型腳車8死案」。

    該案引發輿論關注，聲援沈可婷者不在少數；經法院審判，沈可婷無罪釋放，但檢方兩度上訴，新山高庭法官拿督阿布峇卡在本月13日推翻原判決，認為沈可婷「疏忽駕駛導致他人死亡」有罪，改判她6年有期徒刑且需即刻入獄，另罰款6000令吉（約41100元台幣），並在刑期結束後吊銷駕照3年，使該案關注度再度攀升。

    審判當日，沈可婷隨即遭上銬送監獄服刑。針對此案，馬來西亞朝野政黨都表態支持沈可婷上訴。

    有馬來西亞網友在臉書發起聲援沈可婷的活動。（翻攝FB）

    有馬來西亞網友在臉書發起聲援沈可婷的活動。（翻攝FB）

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