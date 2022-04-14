相差62歲爺孫戀！ 37歲女醫師與近百歲人瑞熱戀11年育4子女

迦納1位37歲女醫與99歲男子熱戀11年，兩人育有4子。示意圖。（情境照）

2022/04/14 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕非洲迦納有1對相差62歲的「爺孫戀」夫妻，今年37歲的阿薩貝雅（Akua Asabea）與高齡99歲的吉昂（Agya Akwasi Gyan），兩人相戀11年後在2020年正式結為夫妻，並共同養育了4名子女，夫妻倆的感情至今仍十分甜蜜，羨煞外界，再度吸引外國媒體爭相報導。

根據迦納媒體《Pulse Ghana》報導，阿薩貝雅表示自己的第1段婚姻並不幸福，前夫是位對家庭不負責任的人，生下第1個孩子就與她離婚，之後遇到了吉昂並很快陷入熱戀。交往過程中，她發現吉昂不但非常體貼、有責任感，且對沒有血緣關係的孩子也能視為己出，讓她感到相當溫暖。

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阿薩貝雅的職業是醫生，平時會調製各種藥物給年長的丈夫維持健康，兩人在交往11年後決定結婚，雖然一度遭受親朋好友阻擋嘲笑，但兩人最終仍在2020年結婚，還成為非洲迦納轟動一時的新聞。

這段2年前讓人津津樂道的「爺孫戀」，因本週海外媒體印尼《GRID》與馬來西亞《中國報》的報導，再次出現在海外網友們面前並引發熱烈討論，雖然也有不少網友質疑這段感情的真實性，但多數網友仍紛紛留言送上祝福，可見這段年齡相差半世紀以上的愛情故事羨煞不少人。

迦納1位37歲女醫與99歲男子熱戀11年，兩人育有4子。（圖片截自《Pulse Ghana》）。

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