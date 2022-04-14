為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    相差62歲爺孫戀！ 37歲女醫師與近百歲人瑞熱戀11年育4子女

    迦納1位37歲女醫與99歲男子熱戀11年，兩人育有4子。示意圖。（情境照）

    迦納1位37歲女醫與99歲男子熱戀11年，兩人育有4子。示意圖。（情境照）

    2022/04/14 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲迦納有1對相差62歲的「爺孫戀」夫妻，今年37歲的阿薩貝雅（Akua Asabea）與高齡99歲的吉昂（Agya Akwasi Gyan），兩人相戀11年後在2020年正式結為夫妻，並共同養育了4名子女，夫妻倆的感情至今仍十分甜蜜，羨煞外界，再度吸引外國媒體爭相報導。

    根據迦納媒體《Pulse Ghana》報導，阿薩貝雅表示自己的第1段婚姻並不幸福，前夫是位對家庭不負責任的人，生下第1個孩子就與她離婚，之後遇到了吉昂並很快陷入熱戀。交往過程中，她發現吉昂不但非常體貼、有責任感，且對沒有血緣關係的孩子也能視為己出，讓她感到相當溫暖。

    阿薩貝雅的職業是醫生，平時會調製各種藥物給年長的丈夫維持健康，兩人在交往11年後決定結婚，雖然一度遭受親朋好友阻擋嘲笑，但兩人最終仍在2020年結婚，還成為非洲迦納轟動一時的新聞。

    這段2年前讓人津津樂道的「爺孫戀」，因本週海外媒體印尼《GRID》與馬來西亞《中國報》的報導，再次出現在海外網友們面前並引發熱烈討論，雖然也有不少網友質疑這段感情的真實性，但多數網友仍紛紛留言送上祝福，可見這段年齡相差半世紀以上的愛情故事羨煞不少人。

    迦納1位37歲女醫與99歲男子熱戀11年，兩人育有4子。（圖片截自《Pulse Ghana》）。

    迦納1位37歲女醫與99歲男子熱戀11年，兩人育有4子。（圖片截自《Pulse Ghana》）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》破除遠距戀愛殺手 醫：留意「這3細節」
    2022/03/23 17:31

    健康網》破除遠距戀愛殺手 醫：留意「這3細節」
    二伯太常鬧脾氣 蔡阿嘎無奈「一句話」點醒她
    2022/02/20 15:19

    二伯太常鬧脾氣 蔡阿嘎無奈「一句話」點醒她

    假貨流竄殃及癌末姊 余祥銓直播對決
    印度女控夫不舉訴離討嫁妝 夫怒就醫：身體沒問題
    2021/11/15 16:57

    印度女控夫不舉訴離討嫁妝 夫怒就醫：身體沒問題
    七年之癢？ 強國夫妻5年就受不了
    2016/01/12 00:12

    七年之癢？ 強國夫妻5年就受不了

    全台最重磅重劃區 稀有頂級地段搶先收藏
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播