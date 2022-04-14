烏克蘭士兵秀自衛隊衣服 對日本記者致意：謝謝你們提供物資

日本《朝日新聞》記者竹花徹郎表示，他在基輔近郊採訪時，向士兵表明自己是日本記者，這名烏克蘭士兵立刻跟他握手致謝。（圖擷自推特）

2022/04/14 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，國際間紛紛對烏克蘭伸出援手，日本政府提供多項自衛隊裝備品，包括防彈衣、頭盔、防寒衣、帳篷等援烏，有日本記者在採訪時，有烏克蘭士兵秀出他身上所穿的自衛隊衣服，向他表示感謝日本提供物資。

日本《朝日新聞》記者竹花徹郎在推特PO文表示，他在基輔近郊採訪時，向士兵表明自己是日本記者，這名烏克蘭士兵立刻跟他握手致意，他秀出自己身上的穿著，內襯有日文標示寫著「陸上自衛隊防寒戰鬥服外衣2型」，這名烏克蘭士兵表示謝意：「我正在穿著日本援助的衣服。」感謝日本為他們提供物資。

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日本政府除了派遣自衛隊飛機運送多項自衛隊裝備品援屋外，日本首相岸田文雄也宣布提供人道救援金以協助烏克蘭難民，支援總額達2億美元。

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